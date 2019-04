En fast-track, Senado aprueba en comisiones la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

En fast-track, la Comisión de Seguridad Pública que preside la senadora de Morena, Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador para el año en curso, ante la falta que denunció la oposición por no incluir la estrategia completa en el dictamen y en su lugar avalar un resumen.

Sin oportunidad para su discusión y con la negación de la presidenta de la comisión para abrir el debate, los senadores de Morena aprovecharon su mayoría para avalar el dictamen que suscribe las propuestas del nuevo Gobierno Federal en materia de seguridad pública.

Al iniciar la aprobación del dictamen la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya pidió que se respetaran los tiempos y formas para lograr su aprobación “con las mejores prácticas”, mismas que no fueron escuchadas por la presidenta.

Ante este escenario la presidenta de la Comisión d Seguridad Pública, defendió que desde el día 7 de febrero se les entregó a todos los integrantes la estrategia completa, y acusó que no la leyeron, así como que muchos no participaron en el ejercicio de parlamento abierto que se realizó en torno al tema, por lo que desestimó su participación.

Por ello, Lucía Trasviña apresuró a la secretaria de la comisión, la senadora priista Verónica Martínez para retomar la votación del dictamen en cuestión.

“Desde el día 7 de febrero tuvieron la oportunidad de verlo, incluso abrimos el parlamento, el foro, no participaron muchos en el foro. Recibimos las propuestas de los ciudadanos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de derechos humanos y la gran mayoría no asistió. En ese sentido compañeros senadores, agotado el tema, se somete a votación”, pronunció la senadora de Morena.

“Lamentable la mala calidad con la que quiere trabajar el grupo mayoritario”, reviró la senadora tricolor a su salida, quenes fueron apresurados por una votación en el Pleno de esta Cámara alta.

La senadora Anaya Mota, denunció también, que el dictamen contemplaba audiencias públicas con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, así como del Centro Nacional de Inteligencia y de la Conferencia Nacional de seguridad Púbica Municipal, lo cual no se realizó.

Así como tampoco se hizo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien se preveía acudiera a explicar dicha estrategia, así como su visión respecto a su implementación o a la dictaminación que se realizaba en esta comisión del Senado.

En su oportunidad la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota coincidió con la legisladora tricolor, y esperó que se incluya en el dictamen el texto original, completo y sin ser un resumen dentro del dictamen que se estaba avalando, pues dijo lo que se tenía en el dictamen es un resumen y no la propuesta integral.

“Estamos votando un resumen, no textual, de lo que es la Estrategia Nacional, que desde mi punto de vista, además de estos puntos trae algunas situaciones digámoslo así, complicadas, y que van más allá de la ley”, denunció la senadora del PRI.

En este sentido, la senadora de Zacatecas, Claudia Edith, advirtió que dentro del dictamen avalado se habla de 22 atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dijo “están por encima de la ley”, como lo es “Identificar y bloquear los activos de los imputados relacionados con la delincuencia organizada” o “congelar o bloquear las cuentas vinculadas a delitos en donde se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus delitos predicados”.

Se espera que en los días próximos el dictamen se suba ante el Peno de los senadores para su discusión y eventual aprobación.

Es de recordar que en 2014 fue adicionado un párrafo tercero al artículo 69 constitucional, para establecer que en el primer año de su mandato, el Presidente de la República debe presentar a la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informar anualmente sobre el estado de la misma.

Dicha reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018 y desde la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se actualizó la participación del Senado en el ejercicio de la facultad antes mencionada.