Realizan entrega-recepción de la Secretaría de la Función Pública

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentó como subsecretarios de esta institución, al exaspirante fiscal Anticorrupción, Ricardo Peralta Sucedo, y a Tania de la Paz.

Durante la entrega recepción, por parte de la extitular Arely Gómez González demandó a los funcionarios públicos que ejerzan su labor con honradez, ya que por ser una de las secretarias ejes del nuevo gobierno, tampoco tienen derecho a fallar, como expresó el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta.

Sociedad "Confiamos en ti", dice ciclista que escoltó a AMLO

“Poniendo todas nuestras capacidades, poniendo las capacidades, en esta tarea y al mismo tiempo les exijo, como me exigiré a mí misma, que no haya ningún un aspecto que nos lleve a manchar esta Cuarta Transformación. No tenemos derecho, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fallar. Esta es la Secretaría que menos derecho tiene a fallar”, dijo en su discurso.

A su equipo también se integran Federico Huchim, excontralor en la Secretaría de Gobernación en el 2006, como coordinador de asesores de Sandoval Ballesteros; Daniel García como coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

Destacó que el ejército de los ciudadanos será fundamental para el relanzamiento de la Función Pública, para hacer de la fiscalización un proceso ciudadano y del seguimiento a las quejas y denuncias un proceso para colmar los objetivos de los ciudadanos.

En ocasiones anteriores han anunciado una restrucuturación del Sistema Nacional Antricorrupción, en la que se integrará a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Política SEP trabajará por profunda transformación del país: Esteban Moctezuma

Justicia Gobernadores panistas acuerdan autonomía en seguridad con Durazo

Política El comienzo ha sido de contrastes, pero sobre todo de esperanzas