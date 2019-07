Enviará AMLO nueva iniciativa para que los funcionarios respeten la Ley de salarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, si siguen las malas interpretaciones al artículo 127 por el que se prohíbe que nadie gane más que el presidente, enviará una nueva iniciativa para que los funcionarios no se sigan “amburguesando”.

“Si se está abusando de esta mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos el día de ayer, y de manera respetuosa al Poder Judicial no vayan a decir que no tienen materia”, adelantó durante la conferencia mañanera.

Sociedad Corte ordena restituir salarios a empleados del IFT

Aseguró que no se está pelando con el Poder Judicial ni los órganos autónomos, pero tampoco se les va a permitir que se sigan excusando en las deficiencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque “¿cómo es eso de que, a ver, me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo?”.

El primer mandatario señaló que, de ser necesario, pedirá al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que emita una recomendación a la segunda iniciativa de la reforma constitucional al artículo 127.

Insistió en que ingresar 600 mil pesos mensuales como servidor público también es un acto de corrupción, lo cual no se les puede seguir permitiendo en la Cuarta Transformación.

“La plática de ayer fue para que no nos estemos entumiendo, que no nos estemos amburguesando, nada de conservadurismo, nada de política fresa, fifí, cambio, aunque rechine, si no, para qué tanta lucha”, criticó.

Además, reclamó que ya había aceptado que algunos funcionarios públicos que ponen en riesgo su vida, por sus actividades, tendrían derecho a prórroga, pero algunos otros utilizaron ese argumento sin ejercer en dichas condiciones.