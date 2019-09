Estalla cisma en Morena por relevo en dirigencia nacional

La presidenta nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnsky, acusó al coordinador de delegados, Gabriel García, de intervenir en el proceso para elegir nuevo dirigente nacional de MORENA, mientras cuatro subdelegado denunciaron ante la Fiscalía General de la República al delegado en Jalisco, Armando Zazueta Hernández, de hacer lo mismo en ese estado.

Según la denuncia, en poder de El Occidental, y cuya copia fue remitida por los subdelegados a las secretarías de Educación y Bienestar Social, responsables de programas, habla de una decidida intervención desde puestos gubernamentales en la vida propia del partido.

En entrevista telefónica, la todavía dirigente nacional de MORENA y aspirante a competir otra vez por el cargo, afirmó que se tiene que auditar el padrón de los integrantes del partido que de tener un millón 800 mil militantes ya tiene casi 3 millones. “Pero solo nos entregan una muestra de 600 mil, que vamos a auditar, pero con eso no se puede hacer una auditoría”, dijo.

Además señaló directamente a Gabriel García, coordinador general de Delegados, de negarse a dejar en paz la vida interna del partido. “Mi acusación completa y directa es para Gabriel García, a quien le pido que saque las manos del partido, que deje de meterse en el partido y no mal use a los servidores de la nación ni a los delegados en los Estados, porque es inaceptable que quiera poner delegados a modo, porque esa no es la línea del presidente”, subrayó.

Insistió en que “nosotros somos un partido diferente y no permitimos esas cosas”, no sin antes advertir que aún no lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL OCCIDENTAL confirmó que ante el propio presidente López Obrador, la maestra María Luisa Albores González, secretaria del Bienestar; Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se presentó una denuncia por parte de cuatro subdelegados en Jalisco contra

Ellos son: Leonel Olaf Guzmán Flores, subdelegado de Programas para el Desarrollo en Tequila; Luis Armando Vargas Prado, subdelegado en Mascota; la subdelegada en Zapopan, Blanca Olivia Vargas Mendoza, y María de Jesús Padilla Romo, subdelegada en la zona de Altos Sur.

Una copia de la denuncia fue enviada, además, al propio presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

La denuncia narran que el pasado 4 de septiembre fueron convocados, por el grupo de Whatsapp denominado “Apoyo Administrativo”, a presentarse a las oficinas de Bienestar, en la calle de Lerdo de Tejada 2466, en la colonia Obrera, por el coordinador operativo, Francisco Javier Mosqueda Manzo. La cita era para el 11 de septiembre y para establecer el diálogo con autoridades estatales de Bansefi y Telecom.

Acudieron los 15 subdelegados y al término de un receso, en ausencia de Armando Zazueta, delegado, el subdelegado Juan Barajas Godínez los llamó a que firmaran un documento donde pedían la destitución de la licenciada Venecia Castañeda Rodríguez como Representante de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Jalisco.

Los cuatro que firman el documento mostraron su inconformidad, además de que no se les permitió verlo -solo se los leyó Juan Barajas- y comenzó a videograbarlos Francisco Javier Mosqueda Manzo.

“Nos sentimos coaccionados, por temor a represalias y para evitar en ese momento confrontaciones, accedimos firmar; sin embargo, al salir de dicha reunión logramos comunicarnos entre nosotros y todos coincidimos en estar inconformes, por haber firmado contra nuestra voluntad”.

Aseguran que desde la llegada de Zazueta han recibido un trato discriminatorio y diferenciado, además de ser objeto de una persecución política. Señalan al actual delegado y a Antonia Araujo de llamarles la atención en forma pública.

Refieren que con el nombramiento de “auxiliares” les han impuesto personas para que los cuiden y realicen labores homólogas o afines a las suyas.

Dicen que Armando Zazueta solo llegó “buscando posicionar a diversas personas en distintos puntos estratégicos para obtener un beneficio electoral y de estructura con fines netamente políticos electorales; debido a que nos impusieron a algunos de nosotros una nueva figura denominada “auxiliar”, los cuáles nos indicó el delegado Estatal se sumarían a las actividades de la región”.

El tema ha llegado además a Ariadna Montiel Reyes, Subsecretaria de Bienestar; Leopoldo Figueroa Olea, director general de Atención, Operación de Programas de Becas para el Bienestar; el titular del órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar y el titular del Órgano interno de Control del Área de Quejas de la Secretaría de Educación Pública.