Esto es lo que sabemos de la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

Jamás actuaríamos en contra de nadie

Tras asegurar que su gobierno no será represor de nadie, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que no asistió al funeral de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, para no responder a las provocaciones de los conservadores mezquinos.

A su vez denunció que un grupo de neofascistas emprendieron una guerra sucia en las redes sociales para culparlo del fallecimiento de los políticos poblanos.

Esto dijo AMLO en su conferencia ⬇