Análisis Crítico | Evaluando el Gobierno de López Obrador y sus Promesas de Cambio

En una conversación franca y esclarecedora, el destacado autor del provocativo libro "¿Cambio o retroceso? Un Análisis Crítico del Gobierno de López Obrador", nos lleva a un recorrido profundo por los diversos aspectos de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en México.

Peñaloza examina las promesas de cambio de régimen del actual gobierno y cuestiona si estas se han materializado realmente.

Te recomendamos: López Obrador presume que redujo la pobreza en México: me puedo morir tranquilo

Empecemos por adentrarnos en el título de tu libro, "¿Cambio o retroceso?". ¿Podrías explicarnos su elección y el significado detrás de esta ingeniosa combinación de palabras?

Pedro Peñaloza (PP): Claro, el título "¿Cambio o retroceso?" fusiona las palabras "autoengaño" y "retroceso" para expresar mi enfoque crítico hacia la administración del presidente López Obrador. A mi juicio, su promesa de un cambio de régimen ha quedado en una fachada superficial, sin las transformaciones estructurales que México demanda.









A pesar de prometer reducir su presencia, en la práctica hemos visto un aumento de la militarización en la seguridad pública y el control territorial

Pedro Peñaloza, analista político









Uno de los pilares que abordas es la relación con los sindicatos. ¿Cuál es su evaluación sobre la interacción entre el gobierno de López Obrador y estos grupos?

PP: En este aspecto, observo una continuidad inquietante. A pesar de las promesas de cambio, los líderes sindicales de la vieja guardia siguen manteniendo su influencia y control sobre contratos colectivos, perpetuando un sistema que no favorece a los trabajadores. Un ejemplo representativo es el caso del ex líder de Pemex, quien, a pesar de las acusaciones de corrupción, permanece impune y lleva una vida lujosa.

También mencionas la relación entre el poder político y los titanes económicos como otro componente del cambio de régimen. ¿Cómo analiza esta relación en el contexto del gobierno actual?

PP: Lamentablemente, las cifras demuestran que no se ha logrado una verdadera transformación en esta área. A pesar de las críticas iniciales al "poder de la mafia del poder", empresarios influyentes en este período, como Carlos Slim y Salinas Pliego, han cosechado grandes ganancias. Esto suscita dudas sobre la idea de un cambio profundo en la relación entre el poder político y los magnates económicos.





Política Aspirantes del Frente Amplio se lanzan contra estrategia de seguridad de AMLO





También exploras la concentración de poder en manos del presidente y la falta de separación de poderes. ¿Podrías ampliar este punto?

PP: Ciertamente. Uno de los aspectos preocupantes es la centralización del poder en la figura presidencial, contraviniendo los principios republicanos. La Suprema Corte de Justicia ha mostrado renuencia a ejercer su papel de contrapeso, lo que ha llevado a que muchas decisiones pasen sin cuestionamientos. Además, la militarización y la falta de independencia de las instituciones debilitan la división de poderes, alejándonos de un equilibrio genuino.













A pesar de las críticas iniciales al "poder de la mafia del poder", empresarios influyentes en este período, como Carlos Slim y Salinas Pliego, han cosechado grandes ganancias

Pedro Peñaloza, analista político









Has señalado los cambios de postura del presidente, especialmente en asuntos como el uso de las fuerzas armadas. ¿Cómo consideras esto en relación con la imagen que ha mencionado de un presidente "esquizofrénico"?

PP: Es claro que ha habido inconsistencias en las declaraciones del presidente, especialmente en temas como el empleo de las fuerzas armadas. A pesar de prometer reducir su presencia, en la práctica hemos visto un aumento de la militarización en la seguridad pública y el control territorial. Estas oscilaciones y cambios de posición refuerzan la percepción de un enfoque presidencial fragmentado.

También has tocado el tema de los resultados de las políticas sociales y la participación directa del presidente en la política. ¿Podrías ampliar esto?

PP: Por supuesto. En mi análisis encuentro que las políticas sociales no han abordado las causas fundamentales de la desigualdad. Además, la intervención directa del presidente en la política y la configuración de Morena como una suerte de "agencia de colocación" parecen indicar una falta de discusión política y alternativas genuinas dentro del partido gobernante. Esto sugiere continuidad en lugar del cambio sustancial que se prometía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para finalizar, ¿cuál es tu perspectiva sobre el panorama político que se vislumbra en el próximo proceso electoral?

PP: El panorama es complejo. Nos enfrentamos a un presidente que exhibe tendencias autoritarias y retadoras, una oposición fragmentada y una izquierda limitada por ineficacia y temor. La derecha tampoco parece presentar una figura sólida. En última instancia, mi análisis sugiere que el cambio de régimen prometido no ha cristalizado y, en muchos aspectos, estamos viendo un retroceso.