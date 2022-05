Fíjense que así pienso: responde AMLO tras críticas por protección a delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su dicho respecto a que cuida la vida de los delincuentes por ser también seres humanos es su forma de pensar y no le importa que lo critiquen.

“Fíjense que así pienso” respondió el presidente a periodistas durante la conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Campo Militar 7A de Nuevo León.

El jueves, el mandatario afirmó que tanto la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional ahora tienen formación para evitar enfrentamientos y para utilizar más la inteligencia que la fuerza, mientras resaltó que su gobierno ahora cuida la vida de los integrantes de bandas del crimen organizado.

Esto, en referencia a un video donde se observa en Nueva Italia, Michoacán, a una patrulla de 4 vehículos con soldados que huye de 7 camionetas de presuntos delincuentes quienes los retan a disparar.

Ante este video, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo este viernes que al hablarse de humillación de las Fuerzas Armadas, “se tiene muy claro que lo más importante es la vida”.

Expuso que ayer lo criticaron por su declaración respecto a que cuida a los delincuentes, porque también son seres humanos y recalcó que cuando dijo: “abrazos, no balazos, se rieron de mí y lo siguen haciendo, pero no me importa”, pues aseguró que va a seguir defendiendo su política de seguridad.

El presidente justificó su estrategia antirreprensión y aseveró que “es efectiva”.

Asimismo, aprovecho para presentar estadísticas sobre la reducción de la letalidad del Ejército en su administración.

Reiteró que la Cuarta Transformación “es pacífica” y pretende arrancar de raíz la corrupción, mientras reviró que sus opositores están molestos y reprochan su estrategia de seguridad, porque ahora los obliga a pagar impuestos.

Asimismo, destacó que lo que cuentan son los resultados y seguro que él los está cumpliendo, mientras agregó: “nosotros estamos avanzando, serenando al país, garantizando la paz y la tranquilidad”.

Finalmente, recalcó que su estrategia de ‘abrazos, no balazos’ refiere que se atienden las causas que origina el crimen y la inseguridad en nuestro país.