PAN y PRD se suman al PRI, buscan frenar Fondo de Pensiones para el Bienestar

Los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, adelantaron que irán por cualquier acción legal o acciones de inconstitucionalidad para frenar la creación y operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que pretende extraer de las afores de los ahorros de los trabajadores del IMSS e ISSSTE.

A nombre de los tres dirigentes, el líder del PAN, Marko Cortés hizo un llamado de alerta a todos los trabajadores de México, por el robo que está haciendo el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, “ante los ojos de los trabajadores” producto de los esfuerzos de toda su vida.

En palabras de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, el robo mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar se haría después, diciento que "quebró, no hay ahorro”.

El gobierno quiere adueñarse de las Afores que están en instituciones bancarias para administrarlos ellos. Este es un gobierno que destruye y despilfarra.Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Marko Cortés, aseguró que él y los dirigentes del PRI y PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, hablaron con la candidata Xóchitl Gálvez, y acordaron que ninguno apoyará “este robo en despoblado, por lo que iremos a las acciones legales que correspondan, como acción de inconstitucionalidad, porque con esto están pidiendo una licencia para robar”.

Pero, robarse ya no el Fonden, ya no el Fondo para la Seguridad en los municipios, no, ahora es robarse el Fondo de Ahorro de los Trabajadores, de su esfuerzo de toda su vida. Nomás eso faltaba. Marko Cortés, dirigente del PAN.

La Comisión de Seguridad Social aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Durante la sesión, el diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, explicó que la propuesta versa en la creación de un fondo noble, generoso y solidario, que no compromete los recursos de los trabajadores ni al sistema que regula las afores.

De acuerdo con Ignacio Mier, el Fondo de Pensiones para el Bienestar solo le da cumplimiento a lo establecido en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT), de que las cuentas inactivas, después de 10 años pasen a formar parte del fondo que está constituido por otras fuentes de financiamiento.

Es un fondo compensatorio, complementario, solidario, que no afecta recursos fiscales comprometidos, que no afecta los derechos de los trabajadores y no toca la afores, las afores no se tocan.Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Destacó que se trata de un proyecto noble y generoso en beneficio de los trabajadores mexicanos, por lo que invitó a las fracciones parlamentarias de oposición a leer la iniciativa y dar su voto a favor de garantizar pensiones dignas.