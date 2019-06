"Funciona bastante bien", INE defiende sistema electoral 

Ante las propuestas de Morena para reducir el sistema electoral, el INE afirmó que el sistema de elecciones en México “funciona y funciona bastante bien”, y sostiene que, si no fuese así, no se habría dado alternancia desde 2014 en los tres niveles de gobierno y todos los partidos no se han beneficiado con esta alternancia.

Durante la mesa de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que desde que se implementó el sistema nacional de elecciones, hace cinco años, ha funcionado bastante bien y ha permitido que “haya alternancias a nivel municipal estatal y federal y todos, repito todos, los partidos se han beneficiado de ese hecho”, indicó.

Como muestra de esto, expuso que entre los años de 2015 y 2019, en 35 elecciones para gobernador, “ha habido 23 alternancias, es decir, dos terceras partes del total”.

Además, mencionó que en los procesos electorales de 2018 y 2019, “se redujeron al mínimo los conflictos postelectorales, y ha habido una aceptación casi unánime de los resultados”, aseguró.

Córdova consideró que estos logros no constituían la autocomplacientes o la carencia de autocrítica en el INE, y subrayó que hoy la mejora del sistema electoral “representa el menor de los problemas del país”.

Por lo anterior, pidió recordar 1989, época en la que dijo que “la única asignatura en la que hemos avanzado consistentemente es la de contar con elecciones equitativas, libres y confiables”; mientas que, no ha ocurrido lo mismo “con problemas como la desigualdad, pobreza, inseguridad corrupción e impunidad, entre otros ominosos pendientes”.

Por lo anterior, Lorenzo Córdova reprochó que en ese contexto se discute una posible reforma electoral a partir del paradigma de la austeridad, y de los dichos que el sistema electoral es costos y se deben abaratar las elecciones, con iniciativas que se han planteado como: desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs), fusionando áreas del INE, reduciendo o incluso despareciendo al Consejo General del INE, recortando a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos y disminuyendo el número de las Cámara en el Congreso, propuestas de las que dijo vale la pena analizar.

Sin embargo, no todo lo que se plantea, dijo, reduciría costos, y llevaría a afectaciones del sistema electoral.

Mencionó también que las elecciones, particularmente las del pasado 2 de julio del 2018, “son hoy un punto de referencia y de reconocimiento a nivel internacional: tanto por la capacidad de realizar comicios en situaciones complejas y de inseguridad; por las decisiones que garantizaron la paridad de género en la representación política; por el exitoso combate a la desinformación basado no en la censura o la criminalización de las noticias falsas, sino en información proactiva y pedagógica de las autoridades, así como por el modelo de fiscalización”, del que aseguró que es el más exhausto a nivel mundial.