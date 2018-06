"Gigantes de acero" cierran acciones de sector siderúrgico: México y EU beneficiados

Las acciones de los principales productores del sector siderúrgico cerraron ayer con números positivos en los mercados de México y Estados Unidos.

Las acciones de las principales productoras de acero y aluminio que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostraron ligeras caídas tras el anuncio del gobierno estadounidense -después de las 10 de la mañana-, pero al paso de las horas recuperaron la tendencia y al final ganaron.

Arcelor Miital (que produce cerca de una cuarta parte del acero en el país) reportó una ganancia de 2.07%; Ternium avanzó 0.16%; United States Steel, 1.75%; Steel Dynamics creció 6.30%; Cleveland- Cliff, 7.19%, y Nucor Corporation 1.40%.

A nivel global, en el centro bursátil neoyorquino la empresa ArcelorMittal ganó 0.33%, mientras que Hesteel Co Ltd repuntó 2.28%, en tanto que Nippon Steel and Sumitormo Metal ganó 0.006%.

En cambio, las canadienses sí resintieron el anuncio del mandatario estadounidense, pues en el principal mercado accionario de ese país, el Toronto Stock Exchange, las acciones de la principal empresa productora de acero en esa nación, Algoma, retrocedieron apenas 0.64%, mientras que las de Stelco Holdings cayeron 3.50%.

Canadá es el principal proveedor de acero del mercado estadounidense y México el quinto.

En general, los mercados en el mundo sí reaccionaron al anuncio desde la Casa Blanca. En Norteamérica, los principales mercados de Nueva York reportaron cifras negativas: el promedio industrial Dow Jones retrocedió 1.02% y el tecnológico Nasdaq cayó 0.12%.

En Canadá, el índice TSX ganó 0.08%, contrario a la ligera caída de 0.12% que reportó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), equivalente a una pérdida de 53.33%, con lo que su principal indicador se colocó en 44 mil 662.55 unidades.

En Europa, el índice alemán Dax cayó 1.40%; el británico FTSE 100 descendió 0.15%; el español Ibex perdió 0.99% y el francés CAC 40 cedió 1.13%.

En Sudamérica, la tendencia fue mixta. El IPSA chileno perdió 0.36%; el Bovespa brasileño y el Merval argentino avanzaron 0.90 y 0.60%, en ese orden.