Gobernador de Campeche va por la dirigencia del PRI

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, no descarta candidatearse para la renovación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al salir de una reunión privada con el presidente López Obrador comentó que es priista desde hace 28 años y sí aspira al puesto.

“En los tiempos de partido yo soy un militante del PRI desde hace más de 28 años, he ocupado diferentes cargos en el PRI he sido dos veces diputado, senador, dirigente partidista, (...) claro que es una aspiración que tengo desde toda la vida: nosotros esperaremos el en tiempo y forma la convocatoria que emita el Comité Ejecutivo Nacional”, expresó al salir de Palacio Nacional.

Aunque dijo que respeta a todos sus compañeros que han manifestado su deseo de presidir la dirigencia nacional del PRI, acotó que no pueden dejar el partido en manos de un burócrata, cuando deben enfrentar un combate a la corrupción, después de las acusaciones que recibió el Revolucionario Institucional en este tema.

“No podemos permitir que unos cuantos quieran decidir los destinos del PRI, el partido es de todos (…) Ahí vamos a participar, porque el priismo lo que quiere es un líder es un dirigente el PRI, no quiere un burócrata no quiere una gente que no conozca nuestro partido”, concluyó.

Durante la reunión con el primer mandatario l discutieron los temas relativos a la infraestructura petrolera y el Tren Maya, los cuales dijo, llevan buen avance.