Gobierno de México no está coludido con crimen organizado: AMLO

Tantoyuca, Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal ya no está coludido con el crimen organizado.

"Hay una línea bien trazada, una frontera definida, la autoridad por un lado y la delincuencia por otro. No son lo mismo delincuencia que autoridad", dijo durante la entrega de los programas integrales del bienestar en la Unidad Deportiva del Rastro.

Así fue como recibieron a AMLO en Tantoyuca, Veracruz https://t.co/koXAOGjoqp pic.twitter.com/x1ZFcpFiLc — El Sol de México (@elsolde_mexico) 30 de marzo de 2019

Insistió en que ya no se le va a tolerar que las autoridades se mezclen con los grupos criminales, siendo esta una de las principales causas de la inseguridad del país.

"Ya la autoridad no se va a asociar con la delincuencia, porque el problema que hemos tenido es que se asocia autoridad con delincuencia, no hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y dónde inicia la delincuencia", criticó.

Reiteró que le será más fácil serenar al país, junto con la erradicación del desempleo y el despliegue de los programas del bienestar.

"El poder de la humildad"

Al expresar que ya lo tienen hasta el copete, los políticos que se convierten en contratistas después de trabajar en el gobierno federal, pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, rehacer las carreteras del sexenio anterior, entre ellas, la autopista de Tuxpan-Tampico.

'Programas Integrales de Bienestar', desde Tantoyuca, Veracruz. https://t.co/wYWGzCTn1B — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de marzo de 2019

"Cuántos políticos se convirtieron en contratistas, ya eso ya, se acaba, no quiero aquí calentarme mucho porque ya me tienen hasta el copete", criticó.

Asimismo, dijo que ya se acabaron los políticos fantoches, prepotentes y corruptos, que hacían uso de privilegios como de las escoltas privadas.

"Todo esto significa un cambio, ya no el político fantoche, prepotente, corrupto. Eso se termina. La Cuarta Transformación es entender que el poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", comentó desde la huasteca veracruzana.