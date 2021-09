Grupo Parlamentario Plural cede presidencias de comisiones a cambio de ser reconocidos

Los senadores del Grupo Parlamentario Plural pusieron a disposición de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República las presidencias de las tres comisiones que presiden sus integrantes a cambio de ser reconocidos.

“Nosotros ponemos a disposición las presidencias de Nancy de la Sierra, Desarrollo Sustentable Agenda 2030; Gustavo Madero, Economía, y Puntos Constitucionales, que encabezo. Esas presidencias no están en juego”, afirmaron.

Luego de una reunión con el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, el coordinador del Grupo Plural señaló que hay una propuesta que valorará cada grupo parlamentario.

“Nuestra propuesta es que nosotros renunciaremos al financiamiento, al dinero de los grupos parlamentarios pero no al tener un asiento en la Junta de Coordinación Política. Nos interesa que el grupo plural que tenga voz”, afirmó.

Martínez Cázares agradeció el cambio de tono de la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero; del secretario de Gobernación, quien acudió al recinto a comparecer, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se manifestó en favor de la libertad de elección.

“Nos interesan los encargos no los caros, la voz es nuestra arma, sensata, prudente, estudiada en el parlamento”, dijo. Sin embargo, advirtió que lograr un lugar en la Jucopo no renunciarán a ningún voto.

La senadora Nancy de la Sierra comentó que lo ideal es que se logre un acuerdo político para la conformación del grupo y destacó que acompañarán las propuestas del presidente López Obrador cuando lo consideren prudente.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal, comentó que se buscan los caminos que puedan garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de reunión.

“En 2015, en efecto, así ocurrió. Éramos 14 diputados de Morena, bastaban cinco para formar un grupo parlamentario, pero ya no estábamos en el acto fundacional, a pesar de que el partido recientemente había obtenido el registro y que muchos de nosotros formamos parte de fundación"

“No recibimos prerrogativas, no recibimos prebendas, no recibimos oficinas ni tampoco espacios, no recibimos nada. Pero no era nuestra intención constituirnos para recibir dinero o prebendas, que yo creo que es la misma intención del grupo de los cinco o de este esfuerzo colectivo que están realizando”, dijo.

El presidente de la Jucopo comentó que se buscará la manera de que se logre un acuerdo político intermedio para lograr una propuesta viable para evitar la balcanización.

“Pero la pregunta de fondo es qué queremos: ¿Fortalecer el régimen de partidos o balcanizar grupos y, diría, organizaciones incipientes, sin ser llamados partidos políticos?”, agregó