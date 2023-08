Ignacio Mier niega que se busque asfixiar al Poder Judicial con presupuesto del 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Mier Velazco, negó que la Cámara de Diputados pretenda asfixiar al Poder Judicial con el presupuesto 2024, y por el contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se extralimitó al hablar en sesión solemne sobre el proyecto de los recursos que requieren para el próximo año.

En conferencia de prensa el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, recordó que la Suprema Corte convocó a un pleno solemne al que asistieron todos los ministros, los magistrados de los tres órganos que integran al Poder Judicial en México y donde les habló del recurso que requieren para que no se asfixie a la justicia.

Te podría interesar: Poder Judicial pide aumento de 4% a su presupuesto para 2024

Mier Velazco advirtió que esto no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, y "es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de Poderes, especialmente al pueblo de México, porque, obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones más relevantes me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas".

Mencionó que, parece que la intención de la presidencia de la Suprema Corte es mandar un mensaje a la Cámara de Diputados y a todos los mexicanos y los legisladores que, “si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares”.

Política Arremete AMLO contra ministro Luis María Aguilar por frenar distribución de libros de texto

“¿De qué se trata?, ¿qué mensaje quiere enviar al Legislativo?, ¿de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los Poderes?, ¿por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda México y la Ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales, en plena ebullición electoral?”, indicó el presidente de la Jucopo en la Cámara.

El virtual aspirante al gobierno de puebla, manifestó que “no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis”.

Dijo que se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros Poderes, y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala.

“Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas”.

Ignacio Mier advirtió que, “ahora la citaremos (a la presidenta de la SCJN) para que nos explique su presupuesto y, sobre todo, lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Confiamos y deseamos un Poder Judicial Federal fuerte e independiente, pero hacemos un llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones, que tienen todo de mafioso y nada de solemne”, señaló en su mensaje.