INAI impugna veto de AMLO a nombramiento de comisionados

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que presentó este lunes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de controversia constitucional en contra del veto que realizó el presidente Andrés Manuel López para frenar el nombramiento que hizo el Senado de la República de dos nuevos comisionados de dicho Instituto.

El área jurídica del INAI advirtió en su recurso jurídico que debido a la falta de nombramientos en este órgano autónomo, se inhabilitaría a su Pleno para sesionar de manera legal.

Además, argumentó que este Instituto bajo el veto presidencial que lo deja sin su Pleno completo, estaría afectando a todos los mexicanos para garantizar sus derechos de acceso a la información y protección de datos personal.

Por esta razón, el INAI pidió al Máximo Tribunal la suspensión del veto del presidente, a fin de ordenar al Senado que termine con el proceso de designación comisionados. Asimismo, solicitó que se le permita a su Pleno, sesionar con la integración que existirá a partir del 1 de abril de 2023.

El pasado 15 marzo, el presidente Andrés Manuel López vetó el nombramiento que hizo dos semanas antes el Senado de la República de dos comisionados del INAI, Yadira Alarcón y Rafael Luna, pues acusó que las grupos parlamentarios de Morena y PAN negociaron los nombramientos.

“Es un derecho constitucional que tengo (el veto) y al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo no sé quién lo llevó acabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse, además, en un caso, es que obtuvo el último lugar en la calificación y salió elegido, es decir en las pruebas y, en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, acusó el presidente, en su conferencia de prensa mañanera del 16 de marzo.

Ante tal acción el INAI presentó también un amparo una juez federal, el jueves pasado dio un plazo para que en tres días hábiles el Senado termine el proceso para nombrar los consejeros faltantes en el INAI. Hacía ya un año que el Senado no había hecho el nombramiento de dos comisionados que faltaban en el INAI.

El viernes, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta (Jucopo), defendió el proceso de selección de los nuevos comisionados del INAI Y dijo que el nombramiento se hizo mediante acuerdos y sin “cochupos”, en referencia a los reproches del presidente López Obrador.

Sin embargo, dijo, también, que el veto presidencial era legal, pero subrayó, en referencia al plazo que ordenó la jueza para terminar con el proceso de selección de comisionados que no había condiciones para nombrarlos y anunció que buscará generar acuerdos en esta semana para nombrarlos.

Finalmente comentó que Yadira Alarcón y Rafael Luna pueden recurrir a un juicio de amparo para que se respete su nombramiento.