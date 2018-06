INE avala candidatura al Senado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco

A un día que se lleven las elecciones en el país, El Instituto Nacional Electoral avaló la candidatura plurinominal al Senado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Luego de sesionar, el consejo del INE determinó que no existe impedimento legal para su registro luego de que el Partido Verde solicitara al Instituto sustituir la candidatura de Jesús Sesma Juárez por la de Velasco Coello.

Los consejeros explicaron que la designación no atenta contra la Constitución porque no sería electo en Chiapas, es decir no hay un impedimento que sea senador por la vía plurinominal por el Partido Verde.

El pasado 29 de marzo, El gobernador dio a conocer que declinó su inclusión en la lista de senadores plurinominales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que permanecerá en el cargo hasta el final de su mandato, en diciembre próximo.

“Cumpliré con el mandato que tengo, seguiré trabajando con mi mayor esfuerzo y energía hasta el último minuto del 8 de diciembre”, señaló en un mensaje en video publicado en su cuenta de Twitter @VelascoM_.