INE da luz verde a paridad en comisiones

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Acuerdo relativo a la integración y presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos del Instituto.

Por lo que en las presidencias de las comisiones permanentes habrá cinco hombres al frente y cuatro mujeres siendo titulares.

En ese sentido, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE estará a cargo del consejero Ciro Murayama; la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, la encabezará la consejera Dania Ravel, y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación la conducirá la consejera Norma de la Cruz.

En tanto, la Comisión de Organización recae en la consejera Carla Humphrey; la de Capacitación la encabezará el consejero Martín Faz; la consejera Adriana Favela será la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias; la comisión de Fiscalización la llevará la consejera Carla Humphrey; la Comisión Temporal de Voto de Mexicanos en el exterior será presidida por la consejera Claudia Zavala y la de Prerrogativas y Partidos Políticos la presidirá el consejero Uuc-Kib Espadas, quien también encabezará el Comité de Radio y Televisión.

Durante la discusión del acuerdo que perfilaba a seis consejeros como presidentes frente a tres lideradas por consejeras, Carla Humphrey, integrante del Consejo General, se manifestó por revisar los procedimientos para la conformación de las Comisiones, ya que evidenció que algunos consejeros o consejeras han repetido en las presidencias.

Durante su intervención, exhibió que se debe clarificar el perfil de cada integrante, a fin de fortalecer los trabajos al interior de estas instancias colegiadas.

"No rotar anualmente las presidencias de las Comisiones no sólo presenta matices de irregularidad si no de ilegalidad deliberada y continuada a lo largo de los años", señaló.

Ante dichas acusaciones, fue el consejero Jaime Rivera quien ofreció a la consejera Humphrey modificar el acuerdo para que ella asumiera la presidencia de la Comisión de Organización en su lugar.

Por lo que bajó dicha tesitura, los consejeros electorales modificaron el proyecto y se aprobó la integración de las presidencias con paridad y por unanimidad.