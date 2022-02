INE impone multa de más de 680 millones de pesos a partidos políticos

Por irregularidades en su fiscalización, el Instituto Nacional Electoral impuso a los partidos políticos una multa de 689.1 millones de pesos.

Te puede interesar: Morenistas aplican austeridad en cuotas para el partido

Al presentar el informe anual de ingresos y gastos de las fuerzas políticas en 2020, la autoridad electoral detalló que del monto total de sanciones, el 96 por ciento están concentradas en los partidos políticos nacionales y el restante a los locales.

Política Aprueban reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

De acuerdo con el organismo administrativo, entre las conductas sancionadas están transferencias financieras indebidas de las oficinas locales de un partido al Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido, egresos no reportados –que implica intentos por ocultar información de gastos a la autoridad electoral–, egresos no comprobados, y cuentas por cobrar y por pagar con antigüedad mayor a un año no comprobadas.

El documento expuesto en el Pleno del INE señala también que el 72 por ciento de las sanciones y el 28 por ciento restante se distribuye entre los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos locales.

Además de que las mayores irregularidades en relación a transferencias las hicieron Morena, PAN y PT para adquirir bienes inmuebles, pagos a proveedores, entre otros.

“Estos datos muestran que es posible que los partidos políticos se acerquen a los niveles de probidad, pulcritud administrativa y transparencia que la sociedad mexicana exige, y que lo que hemos dicho una y otra vez en este Consejo, en el sentido de que la fiscalización, como mencionaba, no tiene fines punitivos, sino contribuir a la profesionalización; es un propósito alcanzable con tiempo, dedicación y disposición de los propios partidos políticos”, criticó el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Los partidos más multados fueron Morena, con 315 millones de pesos; el PT, con 94.5 millones de pesos, y el Partido Verde, con 52.3 millones de pesos.