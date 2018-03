INE notificará mañana resultado sobre firmas de Zavala y Ríos Piter

En medio de la incertidumbre sobre la autenticidad de las firmas de apoyo a los candidatos independientes a la presidencia, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif, informó a Armando Ríos Piter y a los representantes de Margarita Zavala que mañana les notificarán sobre los resultados de la verificación de firmas para obtener la candidatura a la presidencia.



Este anuncio fue luego de que Ríos Piter y la representante de Zavala, Fernanda Caso, se reunieron por separado con el consejero responsable de la revisión de firmas.

Tras la salida del encuentro con Nacif, Ríos Piter dijo que él fue a ver al consejero para saber cuál es el fundamento legal de la revisión.

“Quise aprovechar para exponer varias preguntas y cuestiones que hay, por ejemplo cuál es el procedimiento del INE para verificar los apoyos. No es un procedimiento que estuviera previamente considerado, para nosotros no hay un aval, una fortaleza, no pasa la prueba del ácido en el Tribunal, pero confío que el trabajo del INE se está haciendo bien”, dijo el exsenador.

Por su parte, Fernanda Caso, representante de Margarita Zavala, comentó que les confirmaron que mañana les darán el resultado de la verificación, además de que le expusieron a Nacif Hernández que el trabajo de recolección de firmas de parte de sus auxiliares fue limpio.

Además, fuentes del INE indicaron que también se hará público el resultado de la verificación por medio de una conferencia de prensa que ofrecerán los consejeros la tarde de este viernes.