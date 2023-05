INE ordena a MC bajar spot sobre supuesta alianza Morena-PRI en Edomex y Coahuila

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar un spot de radio y televisión de Movimiento Ciudadano en el que acusa que el PRI ya pactó con Morena repartirse las gubernaturas que se disputarán el 4 de junio: Coahuila para el tricolor y el Estado de México para el partido guinda.

El spot referido, identificado con el folio RV00405-23, se escucha al diputado Salomón Chertorivsky denunciar el presunto pacto entre ambos partidos.

“Ya verán que Morena va a ganar en el Estado de México y van a dejar que el PRI gane en Coahuila, es la vieja política haciendo lo mismo y el tiempo nos está dando la razón, por eso con el PRI ni a la esquina”, se escucha en el spot.

Política Movimiento Ciudadano advierte que no va ni a la esquina con el PRI

La denuncia fue presentada por el PRI por uso indebido de la pauta y el proyecto de la comisión presidida por la consejera Claudia Zavala planteaba declarar como improcedente la medida cautelar; sin embargo, los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño Ventura advirtieron que el dicho incurre en la calumnia.

“El adelantar el resultado de la elección es un hecho antijurídico que justo es el límite de la libertad de expresión”, sostuvo la consejera Rita Bell López.

La consejera Claudia Zavala difirió con sus compañeros, pues explicó que los spots no se están transmitiendo en el Estado de México ni Coahuila sino en la Ciudad de México y que estos no entran en el supuesto de calumnia porque no se refiere a delitos o hechos falsos.

“En el debate público, Movimiento Ciudadano ha estado posicionado esta parte de los acuerdos entre los partidos para dos cosas: las elecciones en curso pero también la otra es generar condiciones para que gobernadoras o gobernadores salientes puedan irse al servicio exterior mexicano y eso está dentro del debate público”, dijo.

La denuncia del PRI también pedía bajar otro spot de MC en el que Jorge Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, también criticaba al tricolor, pero se declaro improcedente la medida cautelar.

El conflicto entre Movimiento Ciudadano y el PRI se reavivó luego de que MC pintó una barda en en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, con la frase “con el PRI ni a la esquina”, la cual fue borrada y pintada en dos ocasiones.