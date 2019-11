La CNDH está subyugada y condicionada: Alberto Athié

La llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es señal preocupante debido a la interferencia del Poder Ejecutivo en la autonomía del organismo, aseguró Alberto Athié, quien la semana pasada presentó su renuncia al Consejo Consultivo de la CNDH.

“Qué bueno que presente mi renuncia, porque ante una Comisión así, tan condicionada y tan subyugada por supuesto que no se puede trabajar a favor de la dignidad de los derechos humanos de las personas violentadas en nuestro país por nuestras autoridades”, dijo el exsacerdote en entrevista con El Sol de México.

El pasado 12 de noviembre, en una sesión muy accidentada, Piedra Ibarra tomó juramento como nueva ombudsperson nacional, cargo que asumió formalmente el sábado 16 de noviembre en sustitución de Luis Raúl González Pérez.

En ese periodo, cinco personas, incluido Athié, renunciaron al Consejo Consultivo de la CNDH, lo cual desató críticas del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera del jueves cuestionó si alguien conocía a estas personas, además de criticarlas porque según él, sólo defendían a la mafia del poder.

-¿Qué opinión le merece los dichos del presidente?

- Por un lado dice que no me conoce, que a lo mejor por ahí alguien pueda decir que me conoce, realmente para él nadie conoce quiénes han sido parte del Consejo Consultivo, y ahí me incluye también. Pero después dice que nos hemos dedicado a solapar a grupos que tienen el poder, que buscamos desde la misma CNDH mantener el estatus quo corrupto de este país

“¿O me conoce o no me conoce? Esa es la pregunta. Si él no me conoce, puedo entenderlo muy bien, pero por el cargo que él ostenta debería de conocerme y conocer al Consejo Consultivo, cómo funciona por lo menos para poder si hemos actuado de como cómplices con lo que él llama la mafia del poder”.

Athié renunció a sus hábitos como sacerdote católico tras los escándalos de los abusos de Marcial Maciel, esto en protesta porque la iglesia católica no actuó en contra de los responsables. Desde entonces, ha estado involucrado en la defensa de las víctimas de este tipo de abusos.

El activista dijo que si el presidente tiene certeza de que los integrantes del Consejo Consultivo actuaron de mala manera, debería de presentar una denuncia, de lo contrario estaría incurriendo en difamación.

“Si él dice que no me conoce pero al mismo tiempo afirma que hemos estado jugando un papel de cómplices de grupos corruptos, entonces sí nos conoce, pero tendría que demostrar hechos, turnar una denuncia o lo que fuera ante el Poder Judicial para que se nos abriera una carpeta de investigación y se nos llamara a declarar. Si dice que prevalece el Estado de derecho, hasta que no se demuestre lo contrario que somos inocentes”.

Athié ve en la elección de Piedra Ibarra una intromisión no sólo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo. Recuerda que además de los dichos de López Obrador, están los del senador Ricardo Monreal quien asegura que todos los amparos contra esta designación van a perderse y que con la llegada de la nueva administración de la CNDH deberían de renunciar todos.

“En ese sentido me parece muy peligroso, y la declaración del senador Monreal que dice que todos los amparos se van a perder, incluido el mío, y que vayan renunciando todos ya que viene la nueva administración, sobre si él tuviera la autoridad dentro de la CNDH, doble forma de intervención”, añadió.

-Rosario Ibarra Piedra ha pedido un voto de confianza ¿se le puede dar?

- Creo que la confianza estuvo expresada siempre hasta que vimos que no iban a prosperar los requisitos establecidos, las leyes, la Constitución, las reglas de operación que se habían establecido.

“Eso implicaba que todo lo que se había logrado era bueno y suficiente para que la elección quedase abierta, sin presiones que determinaran el cargo. Presiones siempre ha habido, es un tema permanente, no es un asunto de este gobierno, pero este gobierno, que había prometido que no habría influencias indebidas las hizo de manera descarada, grotesca”.

Ahora, Athié alista una queja ante Naciones Unidas por las irregularidades en la elección, principalmente por el hecho de que Piedra Ibarra no mencionó que fue miembro de los órganos de gobierno de Morena en el año previo a la elección, lo cual está prohibido por la ley.

El activista señaló que la CNDH debe de tener la fuerza y autonomía para investigar las presuntas violaciones de derechos de las autoridades, no sólo las de gobiernos en el pasado, sino también del actual, y eso es lo que está en juego.

“Las violaciones de derechos humanos no sólo son cosa del pasado, están sucediendo hpy, en este momento. Entonces la Comisión de los Derechos Humanos sí debería atender los pendientes del pasado, incluso algunos pendientes deberían de hacerse ante instancias internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, la Corte Interamericana, la OEA, y formar comisiones permanentes”, añadió,

“Pero también el tema del presente, como el huachicoleo donde hubo presencia de autoridades que no actuaron, el problema de los derechos humanos no es sólo la agresión, sino también por una no acción, de una negligencia”, dijo.

Otros temas que están en el tintero de la CNDH son las matanzas colectivas en diversos estados de la República, el bloqueo a las vías férreas de Michoacán, eso sin contar casos pendientes como Tlatlaya, Ayotzinapa o todos los homicidios del año pasado.

Por eso Athié aseguró que la dirección que tomará la CNDH con esta nueva administración es importante para determinar cuál será su postura ante estos posibles abusos de las autoridades, y cómo se atenderá a las víctimas.