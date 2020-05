"La justicia no es un asunto de consultas", Calderón a AMLO sobre caso García Luna

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa exigió al actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que respete sus derechos y que proceda en caso de tener elementos para relacionarlo con la investigación que sigue Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ello luego de que el mandatario federal afirmara, en su mañanera, que sólo abriría una investigación en contra del impulsor de la organización México Libre y otros expresidentes si así lo decidiese la ciudadanía a través de una consulta.

"Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos", sostuvo Calderón Hinojosa en sus redes sociales.

En este marco, López Obrador señaló que de acuerdo con los convenios de colaboración internacional y que en el marco de la legalidad se entregaría información a las autoridades correspondientes en caso de que se le vincule con García Luna, pero aclaró "no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud".

Además, Felipe Calderón lanzó una "sugerencia respetuosa" y pidió que éste se concentre en la pandemia, que dijo "es la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo", como en la recesión económica proyectada en el México moderno.

"Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo", añadió el presidente de México Libre.