La Mañanera vista por Reyes Razo | “No hay que incurrir en errores que beneficien a nuestros adversarios”

"Yo tengo que andar ‘muy a las vivas’, cuidarme de cuanto hago y digo. Y exhorto a mis colaboradores a que actúen con cuidado. Que no incurran en errores que beneficien a nuestros adversarios. ¡Cómo se regocijaron con las informaciones de la Auditoría Superior de la Federación! En tropel se lanzaron contra mí; contra este proceso de transformación”.

"Información que afecta mi dignidad personal. Efecto que no puedo dejar pasar como si nada hubiera ocurrido. La filtración -analizó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador- maculó la honradez y la transparencia de este gobierno. La explicación de errores y fallas en los métodos de medición que da la Auditoría Superior de la Federación es mayúscula. No se habló ahí de una suma menor. Se triplicó el coste de la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Así la suma llegaba a los 600 mil millones de pesos.

"Con estos elementos -hiló López Obrador- decidí escribir una carta a la Diputada Dulce María Sauri disponga que la Cámara de Diputados lleve adelante una profunda, amplia investigación. La Auditoría Superior de la Federación depende directamente de la Cámara de Diputados. Y la Presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro es justamente la señora Sauri.

No señaló a ninguna persona como presunto responsable del costoso yerro. Tampoco cedió López Obrador a la tentación de teorizar o formular hipótesis sobre la etiología del acontecimiento. "El servidor público- recomendó está muy en su derecho de alimentar tales o cuales convicciones. Es dueño de sus fobias. Pero no puede, no debe darles vida en el ejercicio de su función.

"Esta situación sirvió a la prensa vendida. A la prensa alquilada. A esa que añora tiempos de prosperidad por su silencio. Dinero que cegaba. Nadie veía nada.

Acontecimiento que hace sospechar a López Obrador de "filtradores" de información muy próximos a la jornada presidencial. "Les cuento. Celebramos aquí en el Palacio Nacional una reunión de seguridad de 6 a 7 de la mañana todos los días. Pues al día siguiente encuentro en las páginas de un periódico, una reseña puntual de todo cuanto se dijo en la reunión. ¿De qué se trata?

López Obrador reiteró su determinación de vigilar el desarrollo del próximo proceso electoral. "La carta que días atrás dirigí a la gobernadora de Sonora, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al resto de los gobernadores de los estados de nuestro país tiene por objeto impedir que se aferre esa jornada cívica.

"Alerté sobre el dinero de la delincuencia. Dinero negro. Sumas a las campañas que aportan lo mismo ‘mafias’ de la delincuencia organizada y los de la "delincuencia de cuello blanco".

"Ambas someten a los que apoyan. Se ve. Se vio. Aportaban dinero y reclamaban el derecho a designar al jefe de seguridad del municipio. Al de la policía. Y conforme soltaban sumas demandaban más posiciones en el gobierno. Terminaban con el mando en la mano. Eso no se va a permitir. Que la gente se fije en los candidatos. Sopese orígenes.

"Liquidar fideicomisos -contó López Obrador- permite ahorrar cincuenta mil millones de pesos. Con ese dinero se construirá un tramo de la extensión del Tren Maya. Y lo que son las cosas. Sr cancelaron y nadie se quejó. Nadie dejó de recibir su beca. Apoyo de investigador.

"Las tan llevadas y traídas organizaciones de la Sociedad Civil. Puro cuento. Invento de neoliberales. Es el pueblo. Se llama pueblo. Para mejor saquear para mejor robar, grupos de interés locales y foráneos las nutren. Ahí existen personas que cobran 300 mil pesos al mes. Onerosa carga para la hacienda pública de nuestro país.

"Salen muy caras. Como las cárceles que construyeron particulares. Le cuestan 16 000 millones de pesos al erario nacional. Esa suma se paga por ocho reclusorios. Contrato leonino. El Estado Mexicano los desembolsa esté o no bien poblada esa penitenciaría. Y cumplido el plazo de 25 o 30 años, esa construcción es propiedad de los constructores. ¿Saben quién las construyó? Un señor Gerard. Cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y de Anaya que fue Subsecretario de Hacienda, director de Petróleos Mexicanos y Secretario de Hacienda. Pepe Toño lo llaman sus cuates. Jejeje".













