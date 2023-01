La prosperidad debe beneficiar a todos, sostiene Trudeau en reunión con empresarios de México

“La prosperidad que crea el comercio puede y debe dar beneficios a todos”, señaló el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante un encuentro con empresarios de México, Estados Unidos y su país,celebrado en el marco de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte.





El premier canadiense aterrizó ayer en México para participar en el encuentro trilateral y como primera actividad se reunió con los principales representantes comerciales de los tres países. Ahí, Trudeau consideró que puede haber fuertes políticas que pongan presión a las tres naciones, pero se debe seguir adelante de manera conjunta para lograr hacer de América del Norte la región más competitiva.





“Hay mucho trabajo por hacer, todos tenemos que mantenernos muy centrados, hay muy fuertes políticas que nos ponen presión, pero no importa que se trate de minerales críticos o de innovaciones agroalimentarias o en el sector automotriz o energético en el que especialmente tenemos muchas oportunidades y por lo tanto tenemos que seguir adelante”, afirmó el premier canadiense ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), así como el Consejo de Negocios de Canadá (Business Council of Canadá).





Subrayó que México, Estados Unidos y su propio país tienen tantas oportunidades en el tema de energías renovables, que el mundo tiene los ojos puestos en la región como líder para crearlas. Por lo tanto —insistió— debemos seguir adelante.





El premier agregó que en un principio, los ciudadanos no confiaban en que el comercio pudiera crear crecimiento, pero ahora eso ya no está en discusión, pues cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) se tuvo todo el cuidado de beneficiar a los trabajadores y se demostró que la prosperidad que crea el comercio puede y debe dar beneficios a todos. “Una buena comunidad, promesas de oportunidades y una clase media creciente son los ingredientes esenciales para una economía fuerte con crecimiento y productividad para todos”.





Por su parte, el sector empresarial de las tres naciones manifestó al líder canadiense su disposición de trabajar con los tres gobiernos para lograr la certeza jurídica y estabilidad que el sector privado necesita para apoyar en el crecimiento de la región.





“La Cumbre de Líderes es el foro ideal para consolidar una colaboración efectiva entre los tres gobiernos y los sectores privados para fortalecer la competitividad regional, y capitalizar nuestras ventajas comparativas para ser la región más resiliente, incluyente y competitiva en la esfera económica global. Hoy, América del Norte está en una de las mejores coyunturas de nuestra historia para convertirnos en la mayor y más competitiva plataforma de cadenas de suministro en el mundo", expuso Francisco Cervantes, presidente del CCE.





Los líderes empresariales solicitaron además políticas abiertas y migración, así como crear más infraestructura que fomente el comercio entre las tres naciones.





El encuentro con Trudeau se dio tras la reunión de coordinación entre delegados del sector privado mexicano con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.





Cervantes, junto con José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y José Medina Mora, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dialogaron con Goldy Hyder, presidente y CEO del Business Council of Canada, y Elise Maheu, líder la asociación Exportadores y Fabricantes de Canadá.





Justin Trudeau aterrizó ayer por la tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Su llegada se dio un día después de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llegara a esta terminal aérea para beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario canadiense descendió del avión acompañado de su esposa, Sophie Grégorie Trudeau, y fue recibido por López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.





López Obrador subió al mismo vehículo que su homólogo canadiense para acompañarlo al hotel donde estará hospedado, en la zona de Polanco, el mismo en el que está alojado Joe Biden.





Con información de Rivelino Rueda