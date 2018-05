La relación con el PRI es espléndida: Coordinador de campañas del PVEM

La cúpula del Partido Verde Ecologista de México rompió el silencio. En entrevista con El Sol de México, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional de campañas del PVEM, aseguró que este partido mantiene una “relación cordial” con el PRI, a pesar de que se cayeron siete de nueve alianzas electorales planeadas para 2018, particularmente la de Chiapas, cuya negociación tensó el escenario político de la entidad.

Según Escobar y Vega, la ruptura con el PRI y Roberto Albores para la gubernatura no no resquebraja la relación con el tricolor. Y rechazó que exista una directriz para dividir el voto verde entre José Antonio Meade, a la presidencia, y el candidato a la gubernatura, Fernando Castellanos Cal y Mayor, del Verde.

“Hay una relación cordial, hay una relación muy cercana con el CEN del PRI y vamos a seguir trabajando de la mano muy coordinados por lo que resta de la campaña’’, garantizó.

Explicó que en Chiapas se apostó por una candidatura común en lugar de una coalición, como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como parte de una estrategia electoral que al final del día permita a Meade Kuribreña obtener más votos.

¿No resquebraja este conflicto interno la relación?

-Lo de Chiapas está en terreno local, donde es natural que existan diferencias en la arenga, en los mítines y en posiciones políticas, pero no tiene ningún tipo de repercusión en lo que va a pasar con la elección federal.

El también consejero político nacional del PVEM advierte que hoy en día las competencias electorales en todos los niveles “son complejas’’ y hay que estar preparados para cerrar a “tambor batiente’’ las últimas cuatro semanas y afianzar la brecha para la Presidencia de la República, el Congreso y las locales.

“Tengo confianza que en virtud del “calibre de nuestro candidato’’ vamos a llegar muy competitivos al día de la jornada electoral y con enormes posibilidades de llevarnos el triunfo”, dijo.

Sin embargo, reconoció que hay una contienda local fuerte entre el Partido Verde y el PRI y el escenario es de campaña donde “florecen los ánimos, fuera de eso no pasa nada. Las contiendas generan pasiones, reflejan enjundia, vehemencia, pero a partir de ahí no vemos otro tipo de factor que genere división ni en lo local ni en lo federal, apuntó”.

¿Distanciamiento con el PRI?

--No. Todo el origen de la definición de no ir en coalición emana de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que obliga a reconstruir, no una coalición, sino una candidatura común. Es a partir de ahí que se asumen las definiciones donde se establece que los partidos somos más competitivos si lo hacemos de forma independiente.

“Estoy convencido que con este mecanismo de competencia tanto el Partido Verde, PRI como Nueva Alianza, daremos mucho mayor cantidad de votos a José Antonio Meade en la elección presidencial’’, explicó.

Y agregó: “hay que entender que existe una elección local a gobernador, alcaldes y diputados locales, y ambos partidos queremos ganar, lo mismo Morena y el Frente. Es absolutamente normal que exista algún tipo de diferencias en la arenga de los discursos, en la pasión de los mítines, pero fuera de ahí estoy convencido que no hay nada más y a nivel nacional la relación es esplendida”.

¿Votación diferenciada para Presidente de la República y gubernatura?

--Radicalmente falso. Como una línea institucional no solo estamos convencidos que José Antonio Meade es el mejor candidato de la historia de México para ser presidente, sino que estamos convencidos que el ramal de votos que va a otorgar Chiapas a su candidatura será de las más importantes a nivel nacional. No hay ningún tipo de directriz, de línea para dividir el voto. Queremos seis boletas para el Verde y estamos trabajando en todo el país para que ello ocurra’.

¿Es un hecho van separados a la gubernatura?

Esa parte está definida que el PVEM estará contendiendo de forma independiente al PRI en las elecciones locales del Estado de Chiapas, pero eso no tiene nada que ver con el escenario de seguir trabajando de manera comunal en la elección federal.

¿La relación con el PRI no está dañada?

Por supuesto que no, hay una relación muy cordial, de mucha coordinación, estamos en conversaciones todos los días sobre lo que viene sucediendo en la campaña y así nos mantendremos hasta el final.

¿Qué ocurre si la Sala Superior da reversa con su candidato local?

Esperamos que no va a pasar, de todas maneras, postularíamos otro candidato del Partido Verde, cosa que consideramos no va a pasar porque se está cumpliendo a cabalidad con lo que marca la ley electoral y la constitución del Estado.

¿Qué tanto afecta este conflicto interno?

El PVEM es la fuerza política más importante del Estado de Chiapas, eso permite pensar que vamos a estar en competencia. Tenemos a un joven candidato con un buen discurso, hombre muy arraigado a su estado, que ha dado resultados y es muy conocido y a partir de ahí seremos un parido importante para contender con todo para ganar la gubernatura y generar una enorme votación para José Antonio Meade.

¿Los riesgos de una derrota del PRI y de paso arrastrar a la coalición, al PVEM?

Hoy las competencias en todos los niveles son complejas, la realidad es estar preparados para cerrar a tambor batiente estas últimas cuatro semanas y a partir de ahí cerrar la brecha y esperar que pasa el 1 de julio.

¿Hay confianza de remontar ese tercer lugar?

Hay enorme confianza en el candidato, en la estrategia, en que están desplegadas todas las elecciones locales con sus candidatos respectivos y permite pensar que seremos una fuerza importante.