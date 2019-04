La única doctrina de los conservadores es la hipocresía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía e indicó que son como "sepulcros blanqueados".

Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de abril de 2019

López Obrador lanza este mensaje luego de que funcionarios criticaran el memorándum de la reforma educativa y la calificaran de "impugnable" por carecer de sustento legal.

Y tras los hechos violentos en Minatitlán, Veracruz, en donde sujetos armados asesinaron a 14 personas en una fiesta privada.





Hasta el momento el presidente no ha confirmado a quién o quiénes va dirigido el mensaje, sin embargo, causó polémica pues desató diversos comentarios entre ellos el del expresidente Vicente Fox y el periodista León Krauze.