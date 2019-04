Impugnable el memorándum de AMLO sobre reforma educativa: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, indicó que consideró que sin ser especialista y guiándose sólo por el sentido común, el memorándum sobre la reforma educativa emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador es jurídicamente débil e impugnable.

Mencionó que aunque no lo cuestiona, sí considera que el hecho no encuadra, pues recordó que el mandatario federal no puede pedir a sus subordinados no acatar la ley y en este caso, la Constitución.

“Yo simplemente no cuestiono ni juzgo, pero no le veo encuadre, me salta que el titular del Ejecutivo, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puede pedir a sus subordinados que no lo hagan”, agregó.

Asimismo, señaló que mientras que no se hagan las reformas constitucionales, no pueden levantarse sanciones o castigos a los profesores, ya que ese tema cae en el ámbito judicial y los jueces basan su mandato en la Carta Magna.

Silvano Aureoles consideró que la postura asumida por el gobierno federal en el tema de la abrogación de la Reforma Educativa causa incertidumbre, sin embargo, confió en que en los próximos días el tema vaya aclarándose.

Por lo pronto, descartó que esto pudiera afectar al proceso de federalización de la nómina magisterial michoacana, la cual, dijo, está en marcha y se espera pudiera estar concluida y aplicándose a más tardar en tres meses.

Reiteró que el presupuesto con que cuenta la entidad para el pago de maestros contempla sólo hasta junio, por lo que confió en que para esas fechas el proceso de traspaso de los pagos a maestros ya esté concluido.