Lanzan #ExpedientesX, programa que exhibirá presunta corrupción de la oposición

Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo y asesor de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó el primer capítulo de #ExpedientesX, en donde dará a conocer casos de corrupción de políticos del PRI, PAN y PRD cada 15 días en su cuenta de Twitter.

En el primer capítulo, el exalcalde habló sobre la “Casa Roja” de la virtual aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, luego de que señalara irregularidades de un inmueble propiedad de la aún senadora.

Víctor Hugo Romo denunció que la “Casa Roja”, ubicada en Sierra de Santa Rosa 62, en la colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, no cuenta con la autorización de Uso y Ocupación, por lo que está en la ilegalidad, aspecto que confirmó el actual alcalde, Mauricio Tabe.

"El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones para el DF", informó este miércoles la alcaldía en un comunicado.

Acompañado por el abogado Gustavo García, Víctor Hugo Romo señaló que además existe conflicto de intereses, pues la manifestación de construcción se avaló en agosto de 2017, cuando Xóchitl Gálvez aún era jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

“(Si no tienen el Uso y Ocupación” no hay habitabilidad, entonces es irregular, es ilegal. La alcaldía lleva dos años tolerando una ilegalidad cuando Xochitl Gálvez habita ese conjunto residencial”, dijo Víctor Hugo Romo.

Las cápsulas de #ExpedientesX se transmitirán en la cuenta de Twitter del exalcalde cada 15 días, en donde dará a conocer presuntos actos de corrupción de la oposición.

“Va a ser como un medio de charla, un medio de comunicación para dar a conocer todos los secretos, todo lo oscuro, todo lo que nadie sabe de los conservadores de la derecha, del PRI, del PAN, del PRD y sobre todo de la señora ‘Móchitl Gálvez’”, indicó Víctor Hugo Romo.