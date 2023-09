Construcción de casa de Xóchitl Gálvez es legal: alcaldía Miguel Hidalgo

La Alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que la construcción de la casa de la virtual aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, cuenta con los documentos que avalan su edificación y es legal.

Este martes el partido Morena en la Ciudad de México señaló que el inmueble ubicado en Sierra de Santa Rosa 62, colonia Reforma Social, no cuenta con la autorización de Uso y Ocupación, y pidió la clausura y demolición del predio.

"El lugar cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede ser habitado", informó el partido Morena en un comunicado.

Boletín 📰| Exige @MorenaCiudadMex clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita @XochitlGalvez. Así como la correspondiente investigación por el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que esto le generó beneficios,… pic.twitter.com/jhZl4ZmdlY — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) September 13, 2023

La alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que el inmueble no cuenta con el permiso de Uso y Ocupación; sin embargo, señaló que la sanción es económica y no de aseguramiento del inmueble o demolición.

Política Elecciones 2024: ¿quiénes aspiran a ser candidatos a jefe de Gobierno de CDMX?

Y aseguró que el predio tiene el Registro de Manifestación de Construcción y el Aviso de Terminación de Obra, con lo cual es posible protocolizar ante notario e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) la compraventa.

"El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones para el DF", puntualizó la alcaldía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A través de su cuenta de Twitter, Xóchitl Gálvez no desmintió el señalamiento y señaló que tratan de destruir su imagen.

"Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?", puntualizó la virtual candidata presidencial.