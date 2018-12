Gritos, manotazos y empujones en Cámara de Diputados por Ley de Ingresos

La furia legislativa se apoderó de la tribuna de la Cámara de Diputados. Gritos, manotazos y empujones entre legisladores (as) de Morena luego que los panistas tomaron la tribuna y el PRI abandonó el Salón de Plenos.

La presidenta en turno, Dolores Padierna Luna, por segunda ocasión perdió el orden del Salón de Plenos y le toman la tribuna; los insultos de todo tipo y los amagos de golpes fue una constante cuando comenzó la discusión de la Ley de Ingresos.

Política

El PRI abandonó el salón de Plenos de la Cámara de Diputados por lo que calificó de violencia verbal y física, luego de que Morena rechazó bajar los precios de las gasolinas, el gas doméstico y la electricidad de la Ley de Ingresos, cuando se discutían los artículos reservados en lo particular.

El caos parlamentario inició cuando los panistas propusieron bajar las tarifas energéticas, lo que fue rechazado por la mayoría de Morena por 301 votos, 166 a favor y tres abstenciones. De inmediato los panistas se lanzaron contra la Mesa Directiva y encararon a la presidenta en turno, Dolores Padierna Luna, quien de inmediato decretó un receso hasta restablecer el orden en la sala.



Los gritos y los empellones entre panistas y los de Morena siguieron arriba de la tribuna a pesar del receso. Los insultos subieron de tono con el brazo en alto. Otros gritos pedían a “Porfirio, Porfirio, Porfirio’’, mientras Dolores Padierna era rodeada por sus compañeros de bancada para protegerla de la furia panista.

Pero quien desató el desorden fue Gerardo Noroña, al utilizar la tribuna para responder a los panistas, priistas y perredistas.

Les recordó que en el pacto contra México acordaron los traidores del PAN, PRI y PRD la entrega del petróleo al extranjero, engañaron al pueblo diciendo que iban a bajar las gasolinas con la competencia. “En vez de esas cartulinas, si tuvieran un poquito de vergüenza se pondrían una bolsa de papel en la cara’’.

Esos comentarios encendieron a panistas y priistas que enfrentaron los insultos con una guerra verbal y cartulinas en mano con la leyenda: “que bajen las gasolinas, que bajen las gasolinas’’.

Foto Laura Lovera | El Sol de México

Noroña respondió que ellos –PAN, tuvieron 672 mil millones de dólares de ingresos petroleros durante el gobierno de Vicente Fox y el gobierno usurpador de –Felipe- Calderón , en los que se robaron el dinero; “nunca se han preocupado por el pueblo y hoy vienen aquí de hipócritas a decir que están preocupados por la gente cuando han sumido al país en la miseria, lo metieron en un baño de sangre, entregaron el patrimonio nacional y finanzas destrozadas, por eso les llamo cínicos, la derecha y cinismos debería ser sinónimo’’.

Los insultos del morenista calentaron de más los ánimos panistas y respondieron con protestas bajo la tribuna; Dolores Padierna llamaba al diálogo, pero los panistas no escuchaban o no querían escucharla.

Noroña retomó la tribuna para señalar que los diputados del PAN quieren debate, “pero cuando hay argumento salta como chinicuiles en la sarten; no aguantan ni un solo argumento, llevó dos día oyendo sus mentiras, su demagogia, su hipocresía, su falta de respeto, su falsedad’’.

Foto Laura Lovera | El Sol de México

Los panistas y perredistas mantenían las pancartas en lo alto: “que bajen las gasolinas, que bajen las gasolinas’’.

“Esos son, esos son, los que roban a la nación”, respondía Morena. Ya para entonces el desorden parlamentario era incontrolable. En sus curules los priistas René Cisneros y Enrique Ochoa gritaban a sus compañeros de bancada para hacerse escuchar, daban órdenes de un lado a otro hasta que decidieron abandonar el Salón de Plenos.

Desde la tribuna Padierna Luna fustigaba: “lo que quieren es justamente hacer un desorden’’. Y Nuevamente los gritos y el desorden.

Foto Laura Lovera | El Sol de México

El panista José Luis Preciado subió a tribuna, no a apaciguar, sino a plantear, a gritos: “bajar las gasolinas, el gas y la electricidad’’, una y otra vez ante los gritos de no de Morena. Pedía orden a Padierna Luna y ésta le respondió: “usted no da esa orden’’. Preciado siguió provocando: “dejen de ser títeres, levanta dedos y empleados del Presidente’’.

Al final se abrió el tablero electrónico y la oposición perdió la votación, los panistas corrieron a tomar la tribuna y a encarar a Dolores Padierna Luna, asustada decreto un receso a las 18:25 horas que se extenderá hasta las 10:00 horas de este miércoles.