Llegan funcionarios de alto nivel de EU para tratar con AMLO temas migratorios

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la reunión de Alto Nivel de Seguridad que sostendrá este miércoles con funcionarios de la Casa Blanca, en Palacio Nacional, se va a buscar atajar el fenómeno de las caravanas migrantes que parten de Centroamérica con el fin de llegar a Estados Unidos y añadió que ambos países colaboran para seguir atendiendo las causas de la migración.

“Sí, básicamente, es el tema migratorio”, dijo López Obrador ante la pregunta de una reportera que le cuestionó durante su conferencia mañanera si en la reunión con funcionarios de la Casa Blanca se abordará el tema de las caravanas migrantes que tratan de llegar a Estados y que cruzan México.

El mandatario agregó que tanto México como Estados Unidos se están ayudando mucho y lo van a seguir haciendo para atajar el fenómeno migratorio y subrayó que lo que ambos Gobiernos quieren es ponerse de acuerdo “porque como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio”.

Política Avanzada de EU alista detalles en la SRE para reunión de alto nivel con AMLO sobre migración

Acusó que la migración, “la usan como bandera política” legisladores del partido Republicano y hay campañas con el tema migratorio, pero lo que destacó que “se tiene que cuidar” el que no siga creciendo, porque si sigue avanzando se va a generar un problema grave.

AMLO declaró que el fenómeno migratorio es originado por la gente que se ve en la necesidad de salir de sus pueblos, mientras comentó que hay mucha crisis económica y social en el mundo y “hace falta impulsar más las actividades productivas, la generación de empleos”, en los países donde está creciendo la migración.

Recalcó que en los últimos tiempos, se ha enfocado todo el económico al especulación financiera. Pero, que en cambio, en México, no hay ese problema.

“Nosotros no tenemos, afortunadamente, ese problema: en México está, afortunadamente, creciendo la economía y ya está llegando bastante inversión extranjera. Hay empleos y no tenemos crisis de consumo. Eso ayudado mucho, la gente está contenta. Sale uno a la calle y ve a la gente alegre, no ve a la gente con temor. Y eso es mucho muy bueno”, aseguró.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El pasado martes, el presidente confirmó que tendrá este miércoles 27 de octubre, una Reunión de Alto Nivel en materia de Seguridad, con funcionarios estadounidenses, al mediodía en Palacio Nacional.

La delegación estadounidense estará compuesta por Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América; con la asesora de la Casa Blanca en seguridad nacional, Elizabeth Sherwood-Randall y, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, según ha informado el propio López Obrador.