Los partidos deben sentarse a dialogar para el bien de México: Margarita Zavala

Margarita Zavala consideró la necesidad de construir oposición y adelantó que todos los partidos deberán sentarse a dialogar para el bien de México, que en estos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador "no le ha ido muy bien".

La esposa del ex presidente Felipe Calderón encabezó la asamblea constitutiva de México Libre, correspondiente al distrito 1 federal de Nuevo León, que comprende los municipios de San Pedro y Santa Catarina con la asistencia del ex gobernador Fernando Canales Clariond y su hija Mariana, Alberto Bustani, ex rector del Tecnológico de Monterrey y conocidos ex panistas.

Política Hay escaso control político del Congreso sobre el Ejecutivo: Integralia

En torno a posibles alianzas de su partido con otras organizaciones dice que al final "todos nos vamos a tener que sentar porque el país merece que todos nos sentemos, sí es importante construir oposición".

“Haremos alianza con todo el que podamos hacer alianzas por el bien de México, pero es importante que primero hagamos partido, y después decidamos cómo trabajamos”

Sin embargo, prefiere dejar el asunto de las alianzas para los órganos del partido que vayan a decidir, no es un asunto personal, pero claro la política, es diálogo por supuesto, para alcanzar acuerdos.

Al dar en entrevista un un balance sobre lo que sería el primer informe del presidente López Obrador, Zavala explica que México no sale ganando en estos primeros meses de la nueva administración, porque ya que hay una grave crisis de inseguridad y crecimiento económico en cero, provocado en gran medida por las deficientes decisiones políticas y económicas.

“Me preocupa porque, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de cancelar las estancias infantiles, se le canceló la posibilidad de vivir a unas 30 mil mujeres porque eran como diez mil estancias infantiles, y se le canceló el ejercicio de los derechos infantiles a más de 200 mil niños que cuidaban esos establecimientos, que ni el ISSSTE ni el IMSS juntos llegan a cuidar esa cantidad de menores".

Además, agrega, se se canceló la posibilidad de muchos papás y mamás que tenían donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar y, acusa y una decisión que estuvo movida por el resentimiento, la venganza y el ánimo clientelar, más que por una decisión estudiada.

También mostró preocupación por “ese enorme desprecio al derecho, a la norma, a la ley, esa falta de respeto constante que se hace desde el poder hacia los gobernados”, por parte del presidente López Obrador.

Sobre la burla del presidente a su esposo al llamarlo despectivamente comandante borolas, Margarita Zavala menciona que no es sólo ese asunto, sino que constantemente falta al respeto, insulta, y eso no lo debe hacer un presidente.

“Nos angustia la polarización del discurso presidencial, siempre agrediéndonos, siempre rechazando, acusando al que piensa distinto, haciendo referencias a quien se ha ganado la vida y que tiene dinero, o no tiene, siempre dividiendo, y nosotros queremos hacer un camino en donde nos demos la mano”, de ahí que ante la falta de respeto a las normas legales quieren construir el partido México Libre, para devolver la dignidad a nuestras leyes y a nuestro derecho.