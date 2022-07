Magistrado propone medidas cautelares contra Layda Sansores por violencia política de género

Por hacer comentarios que suponen violencia política de género (VPG) contra las diputadas federales del PRI, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso a sus colegas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenar a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, abstenerse de emitir señalamientos sobre las legisladoras como medida de protección.

El pasado 5 de julio en su programa semanal “Martes del Jaguar”, la mandataria local hizo declaraciones respecto a presuntas fotos íntimas que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, tiene en su poder de varias legisladoras de su bancada, agregando que incluso a alguna de ellas “le paga la renta”.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, deveras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos así que nada más es una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, advirtió Sansores.

Derivado de ello, y por la difusión masiva que tuvieron las declaraciones de la gobernadora en redes sociales y medios de comunicación, la legisladora Paloma Sánchez Ramos presentó una denuncia el 21 de julio ante el TEPJF argumentando que dichos señalamientos han afectado su vida personal.

“(La legisladora) solicita a esta Sala Superior la emisión de medidas protección necesarias y suficientes a su favor por la VPG ejercida en su contra, porque considera que las manifestaciones de la gobernadora demandada han impactado, limitando y aminorado su esfera social, laboral, psicológica y sexual y de manera inminente, sus derechos políticos”, se lee en el proyecto publicado esta noche.

El documento destaca que afirmar la existencia de fotografías en las que las diputadas del PRI aparecen desnudas genera un detrimento en la imagen de la diputada denunciante, así como de sus compañeras de bancada. Además, considera, las declaraciones hechas por Layda Sansores “probablemente son discriminatorias” y quebrantarían artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De tal manera, el magistrado de la Mata Pizaña propone a sus pares del Tribunal Electoral emitir medidas cautelares contra la mandataria a fin de que se abstenga de realizar comentarios o pronunciamientos que se puedan configurar como violencia política de género contra Sánchez Ramos “toda vez que puede vulnerar sus derechos políticos, en concreto a ser votada en el ejercicio de su cargo, al igual que el resto de diputadas priistas del Congreso federal”.

De aprobarse en sesión del TEPJF, este sería el segundo mandato judicial que emiten las autoridades contra la gobernadora de Campeche y su programa “Martes del Jaguar” en donde desde hace dos meses ha exhibido audios de Alejandro Moreno en los que presuntamente se le escucha aceptar financiamiento privado para campañas políticas, insulta a empresarios y ataca a periodistas.

El pasado 19 de julio, un juez otorgó un amparo a favor del líder priista para que la gobernadora de Campeche dejara de difundir audios de ese tipo de manera pública, mandato que Sansores ignoró y esa misma tarde publicó un nuevo clip en el que Moreno da a conocer su supuesta forma de contrarrestar los “golpes” de la prensa y las columnas de algunos opinólogos como Joaquín López-Dóriga.

Días después, “Alito” compartió en redes sociales una nueva denuncia contra la mandataria, ahora en la Fiscalía General de la República, por violar el amparo que le fue otorgado.