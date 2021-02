La Mañanera vista por Reyes Razo | "No, no y no. No le quitaré ni una coma"

"No, no y no. No le quitaré ni una coma a mi Iniciativa de Ley Eléctrica-machacó una y otra vez el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo -añadió- la obligación de defender a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. La industrialización de México está en juego. ¿Cómo realizarla sin nuestros recursos energéticos?

"México disfruta -ejerce- plena soberanía energética. Que no me vengan con que este es un acto de autoritarismo. ¿Qué? No saben lo que dicen. En mis días de Presidente Electo tuve acceso -como observador- a las negociaciones del Tratado de Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Ahí descubrí que el gobierno -la administración anterior- cedía to-tal-men-te a las pretensiones de los otros socios en materia energética. El petróleo. Las riquezas del subsuelo.

"Me opuse. Me negué a aprobar ese trato. Mi actitud provocó tensión e hizo la ruptura de esas negociaciones. Tal renuncia ocupaba un capítulo de 50 páginas. Imposible. Me cayó un alud de presiones. Del extranjero. También internas. Me mantuve en mi convicción. Los negociadores de Estados Unidos y Canadá comprendieron. En una cuartilla quedó bien asentada la absoluta soberanía de México sobre sus recursos energéticos. También que este país es dueño y señor de sus reformas constitucionales y legales en materia energética, tal como le venga en gana.

"Yo no engañé a nadie. Dije que iba a haber un cambio aquí. Y este es el cambio. Ya no es lo de antes. A mí no me pagan las empresas extranjeras. A mi me paga el pueblo de México. Yo ofrecí que no subiría el precio de la luz; de la energía eléctrica. Y lo cumplo. Aseguré que en mi administración no habría "gasolinazos" y no los habrá. Las energías no subirán de precio.

"Fue Carlos Salinas de Gortari quien hizo la privatización de la Energía Eléctrica. Violentó la Constitución. Ejemplo que siguieron varios presidentes. Privatización y extranjerización. Ruptura de la ley y promesa al mueblo: "Bajarán los precios de los combustibles". Cosa que nunca ocurrió. Por el contrario. En tiempo de crisis empresarios recomendaron: "Suba el precio de la gasolina, Señor Presidente.

"Se abrió la puerta a la inversión extranjera. Debilidad por las españolas Repsol, Iberdrola, OHL. A ciegas se aceptarían sus condiciones. Producirían energía eléctrica que compraría -al precio que ellos fijaran- la Comisión Federal de Electricidad. Su producción recibiría un trato "preferente". Se "despacharía" antes que la que saliera de las turbinas de las hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Y además recibiría los beneficios de un subsidio.

"Amenazan periódicos del mundo. Y algunos de aquí también. Por sus ligas de negocios. Hay aquí medios de información cuyos propietarios obtuvieron concesiones para construir y administrar reclusorios. Negocio que arruina al país. En esas cárceles privadas -estén vacías o colmadas de reclusos- este país paga más de 3, 500 pesos diarios por cada uno. Más que un hotel de cinco estrellas.

"¿Se dan cuenta? -planteó el Presidente López Obrador. La corrupción del conservadurismo lo contagió todo. La venta, distribución de medicamentos. La construcción de hospitales. A medias. Sin equipos. El abastecimiento en horas de desastre. Negocios sin fin. Con robo, con saqueo. Con desprecio al pueblo.

"Veo en estos días de muerte y dolor infinito por la muerte de familiares y amigos, el ejemplar comportamiento -gran apoyo- que recibí del Sector Salud. Pese a que esta pandemia se prolonga y fatiga y exige a personal de sanatorios, hospitales y centros de salud esfuerzos extenuantes, y no obstante de que en ocasiones fallaron los proveedores y escasearon instrumentos y materiales de curación, ese personal se mantuvo leal en su trinchera. Salvar vidas, curar es su elevado credo. Aquí no hubo paro e médicos o huelga de enfermeras.

"Y tómese en cuenta también que el gobierno anterior dejó hecho un asco, un tiradero el Sistema Nacional de Salud. No nos arredró ese problema. Tomamos providencias. Teníamos ahorros. 40 000 millones de pesos. Ahorros, finanzas sanas, nada de extravagancias ni lujos ni derroche. La austeridad republicana nos ayudó.

"Mi salud mejora. Cada día me hacen algunos exámenes. Muestras de sangre -reveló López Obrador. A invitación de médicos del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán Anchondo participo en un experimento. Con otras 119 personas. Investigación que durará varios meses.

"Me preocupa que México ocupe el segundo lugar mundial en enfermos por obesidad. Y que este país tenga la población infantil más obesa del planeta. Es hora de que hagamos algo por nuestra salud. No más comida chatarra. Ni golosinas cargadas de azucares, sales y conservadores. A comer sano. A hacer deporte. En muchas ciudades del país se construyen parques deportivos, canchas de basket, de beis y de futbol. Sobre todo, en colonias marginadas. A movernos."