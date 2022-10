Mancera anuncia voto a favor de mantener al Ejército en las calles

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, adelantó que su voto será a favor de la propuesta para modificar el 5º transitorio, pues dijo que dará todo su respaldo a las fuerzas armadas siempre que esté bajo un marco jurídico.

“Puede haber muchos que no enderecen su comportamiento, que no cumplan con la ley; sí, pero son los más los que están arriesgando su vida todos los días, hombres y mujeres del Ejército y de la Marina, para ellos mi respeto y reconocimiento.

Te puede interesar: Mancera espera que no haya “una chicanada política” en detención de Serna

“Y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene para que puedan cumplir con su tarea con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoye”, así lo expresó el senador perredista.

Mencionó que la iniciativa se calificó en un principio de liviana, de falta de contenido y de falta de línea constitucional, hasta eso tenía un problema en la inconstitucionalidad del planteamiento y por eso se votó en contra en la comisión.

Mancera manifestó que hoy el planteamiento que hace no es a nombre del grupo parlamentario, “porque mis compañeros van a votar en la libertad de su convicción, lo voy a hacer a título estrictamente personal”.

“Yo sí he trabajado de cerca con las Fuerzas Armadas, he sabido lo que es la planeación de un operativo, de pedir auxilio para ciertas tareas de seguridad, que realmente no es lo que les compete y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho”, recordó.

Señaló que lo deseable es que los militares y marinos no tuvieran que estar realizando ninguna tarea de seguridad pública, tiene una encomienda de seguridad nacional, una encomienda de seguridad interior, que es diferente, se aproxima, pero es diferente.

Y esa facultad ahí la tiene el Presidente de la República para ejercerla en cualquier momento por mandato constitucional. Pero cuando se le solicita para tareas de seguridad pública entonces es cuando ya no hay marco jurídico que soporte su actuación.

Mancera manifestó que el problema es que se le solicita permanentemente, ni siquiera es porque así lo marque la estrategia, la que haya sido del gobierno que haya sido, es porque así se solicita por los diferentes gobiernos locales, porque México no ha construido policía en años. Hoy hay cientos de municipios que no tienen policía.

Además, indicó que la Suprema Corte de Justicia marcó ciertos lineamientos y dijo: “para que se utilice la Fuerza Armada debe ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, y así quedo en el quinto transitorio, pero no se definió.

Miguel Ángel Mancera expresó que no está hablando de militarización, sino de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico en su actuación.

Política Morena pide a Fiscalía de la CDMX desaforar a Mancera

“Eso es lo que queremos, que no haya abusos, pues aquí está lo que dice la Suprema Corte para que no haya abusos, aquí está que debe ser fiscalizada, aquí está que debe ser subordinada, que debe ser complementaria, regulada, extraordinaria, pues hagamos que se cumpla, pues, para que no se cometan los abusos”, reiteró.

“Así que por esas razones y porque yo tengo esa convicción con las Fuerzas Armadas, y no es de hoy, yo lo platiqué con varios Senadores que están hoy aquí presentes, este tema, hace cuatro meses, que teníamos que revisarlo por darle un marco jurídico sólido a las Fuerzas Armadas, por no enviarlas a la guerra sin fusil”, enfatizó.

Sheinbaum acusa a Mancera de espionaje, antes de la votación

Durante la conferencia de prensa del presidente de la República, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que en la red de espionaje montada por su antecesor, Miguel Ángel Mancera, se planeó parte de la operación del cártel inmobiliario.

CDMX Gobierno de la CDMX busca regular viviendas en Benito Juárez ante fraudes inmobiliarios

“No se necesita espiar a nadie, pero además estamos en contra de eso; aquí había un lugar que tenía el anterior Jefe de Gobierno, que era –¿cómo le llamaban a la calle? Sterling–, se volvió famoso el lugar este Sterling; de hecho, hay gente ya detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia y siguen las investigaciones, porque era un lugar que se dedicaba al espionaje.

La Jefa de Gobierno insistió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, es quien tiene que revisar todo eso y ver hasta dónde llega la investigación.