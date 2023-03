Marcelo Ebrard anuncia reunión con 50 cónsules en EU para tratar el combate a los cárteles

El canciller Marcelo Ebrard, anunció este domingo en Acapulco, Guerrero que el proximo lunes se reunirá con los 50 cónsules desplegados en los Estados Unidos para defender la soberanía de México, ante la amenaza del senador republicano, Lindsey Graham de autorizar una intervención militar para combatir a los cárteles mexicanos en nuestro país, dijo durante una marcha que encabezó por la costera Miguel Alemán al Zócalo, con motivo del Día Internacional de la Mujer,

Al canciller se le vio arropado por cientos de hombres y mujeres, que no dejaron de corearlo: "Presidente, Presidente", en claro respaldo a sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la presidencia de la República.

Acompañado de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, dijo que este lunes viajará a Estados Unidos para reunirse con todos los cónsules de México, cuyo tema principal será encabezar la defensa del país, ante las voces que se han alzado de intervenir en el territorio nacional con el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes, a los que clasifican como terroristas.

Señaló que en su visita al vecino país del norte dará un resumen de las acciones que se han hecho hasta este momento el gobierno federal, como la incautación de seis toneladas y media de fentanilo.

"Que aclaro, no se produce en México, se trae de diferentes países de Asia, pero con ese material se hubieran producido seis mil millones de pastillas de fentanilo”.

Aseguro que México es el país que más les ayuda, “no es problema de México, pero estamos ayudando, somos aliados, para que esta sustancia que está matando a muchos jóvenes en Estados Unidos, no lleguen a las calles, lo hacemos con mucho gusto”.

El funcionario federal, Ebrard Casaubón, al término del mitin, en breve conferencia de prensa, insistió que no van a permitir la propuesta del senador Graham, que se use la fuerza sin el consentimiento del gobierno mexicano, “entonces yo le contestaría, sobre mi cadáver, jamás permitiremos que se haga uso de la fuerza de otro país, quien sea, en nuestro territorio”.

Indicó que, en síntesis, esa será su prioridad de decirles a los cónsules que se reúnan con todas las comunidades mexicanas y norteamericanas, para que les digan que es una injusticia que traten a México, así y no nos vamos a dejar. Por fortuna, esa declaración es de un senador no de todo Estados Unidos, pero no vamos a permitir que prospere y por eso reaccionamos a tiempo.

También tratará el tema del decomiso de armas

El canciller señaló que el martes se hará la dispersión de este mensaje y con relación al tráfico de armas, todavía es importante y quisiera que se hiciera más, porque en año y medio, se han decomisado 50 mil armas en México, un ejemplo, en el caso de Ovidio Guzmán, cuando los militares lo capturaron encontraron 47 armas de grueso calibre en su casa. Esas armas el 70 por ciento son hechas, vendidas y traficadas en los Estados Unidos. ¿Entonces que pedimos? Que haya más reciprocidad.

Antes, durante el mitin, se refirió al tema de las encuestas que se harán para que salga al candidato a la presidencia de la República, en ese sentido, urgió al Partido Movimiento de Regeneración Nacional que emita la convocatoria y que informe a la militancia en qué consistirá el sondeo de opinión, porque hasta este momento no se conoce la metodología de este ejercicio.

