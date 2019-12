Mario Delgado buscará alinear a legisladores a la 4T

Ante el intento de la derecha de reagruparse, los legisladores de la Cuarta Transformación conformaron un bloque para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La derecha trata de reagruparse y nosotros tenemos que aprovechar para seguir creciendo, para desdoblar el movimiento, para ganar más espacios”, dijo al constituirse la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, el diputado Mario Delgado Carrillo, electo a mano alzada como su primer presidente.

En medio de estas arengas a la unidad, antes de que les tomará la protesta de ley el subsecretario de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, surgieron voces de descontento entre los legisladores locales de Colima, Michoacán y Puebla.

“Ésta es una Asociación libre, que quede claro; pero que no nos gusta que algunas de estas personas nos representen, también es claro”, dijo la diputada María Chávez Pérez, del Congreso local de Michoacán.

En el podio, el diputado Delgado se refería a los cambios de la 4T y al gobierno del presidente López Obrador. “No es menos lo que pasa en el país. Hay un cambio en el sistema político, en el modelo económico, en la estrategia de seguridad”, dijo.

“Y un cambio radical en la forma de hacer política por parte del gobierno y eso, evidentemente, tendrá que traducirse en el día a día de la ciudadanía. ¡Va la Cuarta Transformación!”.

Al evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, mandó un representante en la persona del senador Oscar Eduardo Ramírez.

Sobre estos inconformes, el presidente de la naciente Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, los minimizó.

“Es una asociación que nace, que trata de integrar con la participación de todos. Lo de menos son los cargos. El objetivo es que recordemos estamos aquí por los principios, los valores que impulsa la 4T”.

Insistió en que esto no perjudica a la unidad de Morena y sus aliados: Partido Verde, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo que también forman parte del bloque legislativo.

“No, no, no se afecta la unidad. Siempre habrá voces inconformes, pero creo que el sentimiento general es que hacía falta una iniciativa como la que hoy presentamos. Vamos empezar a actuar de manera conjunta como bloque y no dejar que la derecha se reorganice.

“Que la Transformación siga ganando espacios, siga creciendo. Lo importante aquí es que camine la organización política de esta amplia composición de legisladores. Es una asociación civil a iniciativa de legisladores locales, federales y senadores”, dijo el diputado Mario Delgado Carrillo.