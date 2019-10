Mario Delgado se perfila como dirigente nacional de Morena

Con un llamado a la unidad, un grupo de senadores, diputados y alcaldes, en su mayoría del Estado de México, alzaron la mano para que sea Mario Delgado Carrillo sea el próximo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que demandaron una contienda interna democrática.

Entre porras, vítores y aplausos, Mario Delgado Carrillo llamó a los órganos directivos del partido a que cumplan siete puntos importantes: que se lleve a cabo un proceso transparente y democrático; se tenga un padrón sin simulación; que no se excluya a nadie; además de llevarse a cabo debates, se atienda la recomendación de Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo por lo menos tres encuestas; conducirse con responsabilidad y madurez política y cuidar a Morena.

Afirmó que sobre el tema del padrón de militantes, resulta inadmisible que éste no sea público, “porque tienen miedo a la manipulación política”, de ahí que hemos recibido, dijo, “muchas quejas de nuestros militantes que no pueden acreditar su pertenencia al partido y no podrán participar en las asambleas distritales”, mismas que iniciarán este sábado 12 de octubre.

— Mario Delgado (@mario_delgado) 10 de octubre de 2019

“Pido a los órganos del partido que los militantes sean escuchados y que no se deje a nadie. Es la demanda de los militantes.

Dijo que Morena ha sido el instrumento que detonó la esperanza y cambio verdadero, ya que es un movimiento que logró despertar de golpe la conciencia del pueblo, de ahí que dijera, que México está viviendo “momentos de definiciones, por lo que debemos tener con claridad que la victoria electoral no es la meta final del Movimiento, sino la transformación del país”.

Después de escuchar elogios y buenos deseos, Delgado Carrillo abundó que el llamado que se hace a los órganos del partió a que se siga un proceso democrático “sin simulación con corrupción y sin politiquerías”.

“Nadie se puede dejar llevar por el canto de las sirenas. Ante la debilidad, es urgente un acuerdo político para definir las encuestas y con ello evitar y cerrar el paso a fuerza externas que pretender desprestigiar al movimiento”, externó.

En el Salón Don Diego de un lujoso hotel del centro de la Ciudad de México, Mario Delgado comentó que en dos décadas, Andrés Manuel López Obrador demostró que has sido el principal guía, ya que “todo nuestro país lo escucha por, eso nosotros no debemos dejar de escucharlo y de seguir su ejemplo porque sería una traición histórica para el movimiento, su lucha siempre ha sido por una auténtica democracia, en nuestra vida interna debe hacer democracia”.

Por último, dejó claro que se debe confiar en la gente, ya que la democracia es del pueblo y pata el pueblo, de ahí que la dirigencia debe ser electa por la gente, debido a que Morena “no es de nadie, solo es del pueblo”.

