"Millones son por venta de cubrebocas", dice Adame; asegura que video fue editado

El actor y ahora candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, aseguró que el video con un audio con su voz y que circula en diversas espacios de internet, donde se le escucha decir que los dueños del partido que lo abandera, son: el presidente Andrés Manuel López Obrador; el canciller Marcelo Ebrard y la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, fue una grabación manipulada para afectar su candidatura.

“Este montaje no refleja mis opiniones y aclaro que los únicos dueños de redes sociales progresistas son los ciudadanos. Ninguna persona o figura en lo individual puede atribuirse un instrumento de organización política pública”.

En su mensaje en video, el también conductor de televisión y excandidato en 2018 a alcalde en Tlalpan por el Partido Verde, sostuvo que es falso que fuera a “chingarse” 25 millones de pesos de 40 con los que se le iba a financiar su campaña y asegura que esas frases son producto de una conversación de un negocio que hizo por la compra de cubrebocas.

En el video que difundió el RSP en sus canales oficiales, Adame asegura que el video con el audio, fue editado y sacado de contexto, con el fin de “dañar” su candidatura.

En el video filtrado en Whatsap donde también se le oye decir a Adame que tiene la instrucción de no golpear a personajes de MORENA, el ahora candidato a diputado asegura que efectivamente recibo la instrucción del presidente estatal del RSP, Pedro Pablo de Antuñano “de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum ni a ningún otro actor político porque nuestra campaña es sonar a México no dividirlo”.

Respecto al 40 millones que se mencionan en el audio, Adame concluyó que se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860, pero que, en ningún momento dice la palabra dinero, pesos o algún valor económico.

“Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver en esta operación”, finaliza Adame, quien ha asegurado que entró a la política por la preocupación de mejorar Tlalpan, demarcación que habita.