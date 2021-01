Monreal, dispuesto a aplicarse la vacuna rusa Sputnik V

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se dijo dispuesto a aplicarse la vacuna rusa Sputnik V, pues "ha demostrado tener un alto nivel de efectividad".

En rueda de prensa, el morenista destacó que hay mucha desinformación en torno a la vacuna rusa, la cual, aseguró, ha sido aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad.

"Yo si me la pondría, yo me la pondría porque la vacuna rusa, he leído, ha sido aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad. Hay muchas fake news, desinformación en torno al tema", recalcó.

Vía virtual, Monreal Ávila rechazó que los legisladores deban ser prioridad para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Argumentó que si bien son una actividad esencial, no son un ente privilegiado.

Por otra parte, el senador Ricardo Monreal informó que ampliarán el acuerdo para celebrar Sesiones a distancia, avalado el pasado 4 de noviembre del 2020, en lugar de modificar el Reglamento de este órgano legislativo.

Dejo que, aunque su propuesta de modificación al Reglamento podría ser aprobada por mayoría simple con el voto de su bancada y aliados, prefirió optar por un acuerdo político con todas las fracciones parlamentarias, por la naturaleza e importancia de esta decisión.