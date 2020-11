Morena condiciona alianza con el PT en 2021 si guarda lealtad a AMLO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado anunció este miércoles que el partido que dirige, realizará alianzas para el proceso electoral del 2021 con los institutos políticos que tengan afinidad con la autodenominada Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre que guarden lealtad a este proyecto político y al presidente.

Aunque Delgado mencionó que con el PT tendrá que sentarse para platicar pues no está conforme con la postura que han mantenido para ir en contra de propuestas del presidente López Obrador, como ocurrió en la votación para extinguir 109 fideicomisos.

Delgado aseguró: “el PT nos falló en el tema de fideicomisos, entonces sí tendremos que hacer un replanteamiento con ellos sobre si van a apoyar o no la transformación, lo que no se vale es tener titubeo en esta lucha en contra de la corrupción”.

Al respecto, dijo, "no podemos tener aliados que digan en esto sí vamos y en esto no vamos"; mientras precisó: “Tenemos que hablar definitivamente con el Partido del Trabajo, a mi no me gustó la oposición que tuvieron en contra de la iniciativa del presidente de terminar con los fideicomisos, porque está acreditado que eran instrumento de corrupción en muchas ocasiones, y la lucha contra la corrupción no permite titubeos, dudas, matices.

Por lo anterior puntualizó que sus aliados “tienen que ser absolutamente radicales en nuestra convicción y acción para erradicar la corrupción; entonces nunca entendí la estrategia de PT de oponerse”, expuso durante su primera conferencia de prensa como nuevo líder nacional de Morena.