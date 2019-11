Morena en el Senado acepta repetir votación de la CNDH

Morena en el Senado repondrá la elección para elegir la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que será este mismo martes y con la misma terna que integran: Rosario Piedra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Enríquez.

Inclusive, dijo que frente a ese ofrecimiento que hizo, “mi cabeza pende de un hilo, porque es una decisión propia. Lo propuso al grupo parlamentario de Morena y a los coordinadores de los grupos parlamentarios’’.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨



Morena en el Senado repondrá la votación para elegir la titularidad de la @CNDH



Más información en https://t.co/XnXGHgTtYx pic.twitter.com/dLVT02s4hs — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 12, 2019

“Una nueva elección porque no queremos que haya dudas, porque nosotros somos hombres limpios y Morena como grupo parlamentario no puede estar sometido a la duda y a la desconfianza’’, declaró el coordinador Ricardo Monreal Ávila.

No tiene precedente histórico, no hay incluso ningún fundamento jurídico para hacerlo, es de voluntad política con el riesgo de que no se logre la mayoría, pero es una nueva elección’’, argumento el morenista.

Dijo que "no es aceptar que hubo error, ni siquiera discutimos eso, lo que estamos aceptando es la conveniencia de no dejar dudas, que no haya suspicacia, que no haya desconfianza, no lo merece ni el Senado ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos".

Política Panistas clausuran Senado por fraude en la CNDH

Destacó que Morena está actuando con responsabilidad y mesura, “no hay precedente en la historia, en el pasado nunca se hubiera presentado porque a las minorías las excluían y pisoteaban, las ignoraban, ahora la mayoría legislativas ha aceptado debatir un tema que estaba agotado’’.

“Vamos a demostrar a la población que no se equivocó cuando voto por nosotros; ni somos tramposos, ni somos rateros, ni cometimos fraude. Es perversa toda esta campaña desatada y hoy estamos demostrado que es conveniente que se repita la elección, independiente de los resultados.