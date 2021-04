Morena en San Lázaro consultará a Zaldívar sobre ampliación de mandato en la Corte

Morena en la Cámara de Diputados expresó que la minuta de reforma del Senado que perfila ampliar por dos años más el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será analizada con detenimiento y responsabilidad, mientras el líder de esta bancada, Ignacio Mier manifestó que consultarán al ministro Zaldívar para conocer su punto de vista.

La bancada del partido en el poder, Morena, y su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, aclararon la tarde de este lunes con respecto a la polémica minuta “vamos a analizarla con mucho cuidado” y el diputado Mier Velazco señaló “planeo conversar con el ministro Arturo Zaldívar para conocer su punto de vista. Vamos a ser responsables en este tema”, indicó.

Política Senado avala prolongar dos años más la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte

Esto deja claro que no piensan confrontar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que aseguró esta mañana que extender el plazo de gestión del ministro presidente “no es inmoral” e incluso aseveró el mandatario que ve con simpatía esta reforma al expresar: “considero que él contribuirá a que se moralice el Poder Judicial”.

No obstante, diputados de esta bancada, como el decano diputado Pablo Gómez Álvarez expresaron su rechazo a la enmienda que llegará este martes a San Lázaro, al manifestar que es inconstitucional.

En este mismo sentido, especialistas jurídicos rechazaron coinciden con Gómez Álvarez y consideran que la Reforma Judicial en materia de ampliación de mandato aprobada en el Senado de la República el viernes pasado, es una minuta que claramente inconstitucional, debido a que viola los artículos 97 y 100 de la Carta Magna.

La jurista Claudia de Buen, vicepresidenta de la Barra de Abogados, expresó que esta reforma entra en colisión con diversos ordenamientos de la carta magna y cierra el paso para aspirar a la presidencia de la Corte a ministros como Luis María Aguilar o Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como a otros aspirantes como Alfredo Pérez Dayán.

Política AMLO amenaza independencia judicial: HRW

El ex procurador capitalino y miembro del Consejo de la Judicatura, Bernardo Batiz coincidió en este aspecto, al considerar que la reforma contradice la Constitución y no entiende el objetivo de la ampliación del ministro presidente de la SCJN y de los integrantes de la Judicatura, pues no ve necesario una ampliación en sus mandatos para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por su parte, Juan Francisco, Torres Landa, de la Organización UNE, calificó esta reforma a la cual el presidente de la República dio su aval, al considerar que el ministro presidente Arturo Zaldívar es una persona de su confianza, muestra una relación “insana y tóxica” que puede resultar peligrosa.