Morena sale en defensa del SutNotimex y pide comparecencia de Sanjuana Martínez

Diputados federales del partido Morena, refrendaron por primera vez su apoyo a los trabajadores sindicalizados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, a dos años de huelga, y exigieron a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y a la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, acudir ante esta soberanía para arreglar el conflicto laboral que afecta a más de cien familias.

La diputada Susana Prieto Terrazas, quien ha mantenido acercamiento con los trabajadores afectados del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), señaló que hará una convocatoria con todos sus compañeros (morenistas) para que apoyen la solicitud que se hará a fin de que Sanjuana Martínez acuda a la Cámara, y que sea ésta la mesa moderadora para dar solución al tema.

En conferencia de prensa, en donde estuvieron trabajadores del SutNotimex encabezados por Adriana Urrea Torres, los diputados de Morena, Fernando Marín, Alejandro Robles y Susana Prieto Terrazas, hicieron un llamado al gobierno federal para que se reabran el diálogo y solucionar el conflicto que mantiene cerrada la agencia más importante de habla hispana.

Cabe mencionar que, es la primera vez en dos años que diputados de Morena se abren públicamente apoyar a los trabajadores del SutNotimex, pues en la legislatura pasada no apoyaron los puntos de acuerdo que interpusieron los partidos de oposición del PAN, PRI, PRD y MC, quienes solicitaron en dos ocasiones citar a Sanjuana para que rindiera informes sobre los recursos que le otorga la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2019, 2020 y 2021, y que hasta ahora no ha acudido.

La legisladora de Morena, Susana Prieto aseguró que esta situación ha ido avanzando hacia niveles inusitados, y “yo soy de las participes de que efectivamente se interponga una denuncia por violaciones al TMEC en su apartado 23, dada la internacionalización de la agencia noticiosa. Por supuesto, y sobre todo porque personalmente creo que si el gobierno Federal viola la libertad y democratización sindical, qué puede esperarle al resto de los trabajadores del país”.

Dijo: “Yo no quiero hablar de las sanciones, aunque hay sanciones en las que debe incurrir Sanjuana, pero la intención del acercamiento de los compañeros, siempre ha sido llegar a un arreglo en el que no haya más pérdidas. Ellos han asumido las pérdidas del conflicto por el movimiento, sus familias lo han asumido porque no ha querido tener una confrontación agresiva con el gobierno federal y ahora se acercan los diputados para pedir que nosotros intervengamos para que todas las partes confluyan”.

La diputada por Chihuahua refirió que no están obligadas ni la secretaria del trabajo, ni Sanjuana a presentarse a la Cámara de Diputados, “pero yo creo que si desde la Cámara de Diputados vamos hacer una convocatoria para que concurra Sanjuana y concurra la Secretaria del Trabajo y de una vez por todas termine este conflicto que afecta a más de cien familias que están en este conflicto del Sutnotimex que regresen en paz a su trabajo”.

“Que el gobierno federal, que para mí ha estado mal asesorado en este caso en todo momento, que de una vez por todas, utilice a la agencia más importante del gobierno que es Notimex, para que realmente los mexicanos recibamos información de calidad y no se esté peleando con quien pudo permear la información real de todas las fuentes nacionales e internacionales”, advirtió.

Por su parte, la dirigente del SutNotimex, Adriana Urrea Torres reiteró que se han buscado diferentes vías jurídicas, además de las laborales, con la Secretaría de Gobernación, incluso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y siempre encontramos una negativa que recae en la dirección de Notimex, es por eso que buscamos diferentes canales y diferentes escenarios.

Advirtió que la huelga lleva 773 días de huelga en Notimex, donde el 80 por ciento de los trabajadores son mujeres, y el interés como trabajadores de Notimex es resolver el conflicto laboral para levantar este medio público, hasta ahora 42 trabajadores, entre ellos los integrantes de la secretaría general han ganado los laudos, así como un juicio de imputabilidad que resolvería el conflicto de facto, pero que hasta ahora se mantiene atorado en el Poder Judicial Federal.