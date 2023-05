Morena va por consulta popular sobre elección por voto de ministros de la SCJN

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, propondrá una consulta popular para que los ciudadanos decidan si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El diputado de Morena Mier Velazco, insistió en que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y seguramente sus aliados ayudarán, “seremos casi el 60 por ciento”.

Asimismo, dijo que la gente podría decidir si los ministros deben ser electos por voto directo con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Expresó que la ruta sería para que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, posterior al proceso electoral.

Cabe mencionar que tras las decisiones de la Suprema Corte, de echar atrás parte del Plan B de la Reforma Electoral, al considerarla ilegal, desde Palacio Nacional y desde el partido en el poder, Morena y aliados del PT y PVEM, se ha emprendido una campaña para desprestigiar a los ministros del máximo tribunal judicial.

Según Ignacio Mier, hay un gran problema en el Poder Judicial, porque no dictan sentencias o lo hacen de manera injusta, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, “y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”, dijo.

El diputado federal citó que el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ganan más que el presidente de la República porque se ampararon.

“Ganando más que el presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte", insistió.

Aseguró que existen privilegios de los ministros como el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los "cuates", la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo.

En opinión de Ignacio Mier, los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición.

“Si de algo tiene hambre y sed este país es de justicia; mujeres violentadas que no las encuentran, ni en la procuración ni en la administración. Además de la injusticia que viven diario los indígenas, los más pobres, los que son violentados en la calle o que atentan contra su patrimonio o los que son víctimas de secuestros, “para esos no hay justicia”, acusó Ignacio Mier a la justicia.