Morena y PT se desmarcan de video contra periodistas y medios de comunicación

Los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados rechazaron el contenido de un video elaborado y difundido por María de los Ángeles Huerta del Río, diputada morenista, en el que asegura, a nombre de estos dos grupos parlamentarios que, la prensa mexicana inunda las redes sociales con mentiras y genera una “critica perversa” para desestabilizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El video de la legisladora morenista, surge en el marco del desacuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la información crítica de los rotativos nacionales que, según dijo el mandatario en su conferencia matutina de este martes, trasladan a sus páginas sus diferencias políticas en contra de su gobierno.

La Asociación de Periodistas Desplazados condenó las acciones de la diputada federal Huerta del Río, en la generación del material multimedia, al considerar que “este video de corte propagandístico”, tiene como objetivo “polarizar la Opinión Pública” y neutralizar la labor informativa de la Prensa, misma que es amparada por la Constitución.

Ahora hasta los diputados del PT. ¡Qué cara dura...! ¡Qué poca vergüenza! pic.twitter.com/kbIR7LQBkv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 26, 2020 Quiero aclarar que las y los @DiputadosPTLXIV no respaldan el video retomado por @lopezdoriga. Esperamos que se aclare pronto este malentendido. — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) May 26, 2020

El video de Huerta del Río en que presuntamente aparece un joven miembro de su equipo de comunicación, fue difundido en redes sociales y en él, se sostiene que los “medios de comunicación y periodistas conservadores”, atacan para desestabilizar al Gobierno federal, porque, supuestamente, dice el joven que aparece en pantalla, dichos medios “inundan las redes con mentiras” y encabezan “una critica perversa” contra el actual régimen.

El audio sostiene que los medios de comunicación “dividen confrontan, violentan y azuzan en nombre del poder político y económico conservador” y no les gusta que los rebatan.

Agrega el joven en el video que los periodistas no deben monologar desde sus púlpitos y tienen que escuchar al presidente. En seguida expresa “así no”, al tiempo que aparecen en pantalla diversas portadas de diarios nacionales y comunicadores críticos al Gobierno federal.

Al concluir el video, surgen en pantalla una serie de nombres de legisladores federales del Bloque Juntos Haremos Historia, particularmente de Morena y el PT, acompañados de la aclaración de que el video es de la diputada Huera del Río.

Ante esto, las áreas de comunicación de las dos bancadas en la Cámara baja, aclararon a El Sol de México que desconocen la videograbación y no comparten su contenido. Asimismo, subrayaron que respetan la función de la prensa en su papel social y pedirán una aclaración al respecto.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Desplazados consideró a través de su presidente, Gildo Garza que “este hecho es una acción regresiva en nuestra democracia que busca adoctrinar a las masas sociales con la finalidad de invalidar totalmente los efectos del periodismo disciplinado, cuya obligación es informar a los mexicanos”.

Diputada @gelahuerta de @PartidoMorenaMx @Mx_Diputados impulsa campaña de descrédito contra el Periodismo en #México @EdisonLanza @CiroGomezL @beltrandelrio @CarlosLoret @V_TrujilloM @DeniseDresserG @Reforma @elnorte @LaRazon_mx @elsolde_mexico @veronicalderon @laishawilkins pic.twitter.com/wd3DbTJKF5 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) May 27, 2020

Además, invitó a la diputada María de los Ángeles Huerta a que participe o tome cursos o estudios de la Libertad de Expresión, así como de periodismo, para que conozca su función en las sociedades.

Mediante un comunicado, la asociación concluyó que “engañando a la sociedad, no tendremos una mejor democracia, mucho menos, y mejor Gobierno”.

Respecto al video patrocinado por la legisladora, no es la primera vez que difunde información propagandística de este tipo, hace unas semanas, propagó un video presuntamente de Morena en el que atacaba al Consejo Coordinador Empresarial, mismo material que también fue rechazado por el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar.