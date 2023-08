Morenistas eligen a Ana Lilia Rivera para la presidencia de la Mesa Directiva del Senado

Con 32 votos a favor, los senadores de Morena eligieron a Ana Lilia Rivera Rivera para que ocupe el cargo de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para el último año de la LXV Legislatura.

Rivera Rivera obtuvo la mayoría de votos, mientras Marybel Villegas Canché tuvo 26 votos y Bertha Caraveo dos votos.

Tras ganar la contienda interna, Rivera Rivera expresó: “He ganado esta votación porque me conocen, muchas gracias, pero también quiero decirles y lo digo con total responsabilidad, todas y todos ustedes saben cuáles han sido las circunstancias que hemos vivido en el Senado de la República durante estos cinco años.

“Siempre me he conducido con honestidad, he sido una mujer sencilla y todo me ha costado, llego limpia, llego libre y con los votos honestos de mis compañeros, eso me permite ser una presidenta al servicio del senado y del movimiento de transformación al que pertenecemos”, señaló.

Ana Lilia manifestó su inconformidad por quienes fueron hacer grupos en este proceso, por lo manifestó su tristeza porque hay quienes llegaron a hacer grupos en el contexto de la elección del responsable de los Comités de Defensa de la Transformación: “Si alguien vino a hacer aquí grupo, qué pena”, expresó.

Para la vicepresidencia, los senadores Sergio Pérez y Casimiro Méndez tuvieron un empate de 29 votos, por lo que se hará una segunda ronda de votaciones para elegir a la persona que ocupará el cargo.