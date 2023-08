Suprema Corte "está peor” bajo la presidencia de la ministra Norma Piña: AMLO

Andrés Manuel López Obrador atacó de nueva cuenta al Poder Judicial y acusó que con la llegada de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta soberanía "está peor” y los ministros "hacen lo que quieren".

Durante su mañanera de este miércoles, el tabasqueño arremetió por tercera vez en esta semana en contra del Poder Judicial y de los ministros del Máximo Tribunal.

López Obrador criticó a la ministra presidenta por la defensa al incremento presupuestario del Poder Judicial de 4% y dijo que con la sustitución de Arturo Zaldívar “no se volvió a lo de antes, sino que está peor" la Corte.

López Obrador también consideró que aunque la Corte puede ampararse si se le recorta el presupuesto, se deslindó del asunto, pues la responsabilidad seria del Congreso Federal.

También descartó que pudiera actuar como el ex presidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte: "No voy a hacer lo de Zedillo. No voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte o se reduzcan los miembros como lo hizo Zedillo".

Sin embargo, dijo que desde el inicio de su Gobierno siempre ha buscado que la reforma al Poder Judicial surja desde su interior, pero que no pudo hacerlo porque 2 de los 4 ministros que propusó traicionaron al pueblo.

Ayer, martes, el presidente calificó de cínica a la ministra presidenta de la SCJN por defender el aumento del 4% del presupuesto 2024 del Poder Judicial.

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, en este caso de la presidente (Norma Piña). Son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente. Violan la Constitución con argucias legaloides”, criticó López Obrador.

También, el lunes, el presidente atacó al ministro Luis María Aguilar al expresar que es una “chicanada” su presunta dilación para resolver un juicio por 25 mil millones de pesos.