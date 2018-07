Multa a Morena es un montaje difamatorio del INE: comité de fideicomiso "Por los demás"

Integrantes del comité del Fideicomiso "Por los demás", Pedro Miguel, Bernardo Bátiz, Jesusa Rodríguez, Julio Scherer, negaron que Morena haya realizado depósitos de procedencia desconocida e indicaron que todo se trata un montaje difamatorio.

El escritor Pedro Miguel explicó que el INE les dijo que Morena no podía donar porque no estaba permitido, por lo cual buscaron hacer un fideicomiso privado con aportaciones de legisladores, alcaldes, militantes y simpatizantes. "No hubo simulación de algún tipo" destacó.

Explicó que las donaciones las comenzaron a recibir en efectivo porque la ley se los había prohibido, dijo que era una emergencia y aseguró que saben de dónde provienen esas donaciones.



"Aquí están todos los comprobantes de que los 27 mil damnificados recibieron la ayuda, personas de Morena recibieron el dinero en cheque y luego lo repartieron entre los afectados, pero los militantes nunca se quedaron con el dinero", sostuvo Pedro Miguel.