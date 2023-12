INE multa a partidos con 95 mdp por anomalías en procesos internos de selección de Sheinbaum y Gálvez

El Instituto Nacional Electoral (INE) impusó una multa de 95 millones de pesos a Morena, PT, Partido Verde, PRI, PAN y PRD por irregularidades detectadas en sus procesos internos para definir a sus candidatas a la presidencia, anomalías entre las que se encuentran la omisión de reportar gastos por propaganda en espectaculares y carteleras disfrazadas portadas de revistas.

Morena fue el partido más multado, pues se le impuso una sanción de 95 millones 995 mil pesos porque la Unidad Técnica de Fiscalización detectó que en el proceso para definir a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, hoy precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, el partido omitió reportar gastos por 44 millones 192 mil 466 pesos por diversos conceptos y 14 millones 676 mil pesos 473 pesos por propaganda no reportada.

Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación, es el aspirante que más ocultó gastos por propaganda, pues omitió reportar un gasto de 11 millones de pesos 175 mil en este rubro; Claudia Sheinbaum no reportó un gasto de 3 millones 443 mil 530 en publicidad.

Política INE propone 21 sedes para debates presidenciales con costos de hasta 5 mdp

El excanciller Marcelo Ebrard no reportó 29 mil 413 pesos en propaganda, mientras que el senador Ricardo Monreal omitió informar un gasto de 38 mil pesos en este rubro.

El INE también impuso una multa de 8 millones 540 mil 354 pesos al Partido Verde y otra de millón 276 mil 520 pesos al PT por gastos no reportados y propaganda no reportada, rubro en el que el pevemista Manuel Velasco no informó de un gasto de 5 millones 389 mil 673 pesos.

La autoridad electoral también detectó irregularidades en el proceso interno del PRI-PAN-PRD para elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México, proceso del que resultó ganadora la senadora panista Xóchitl Gálvez, hoy precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó que el perredista Silvano Aureoles no informó que gastó 110 mil 671 pesos por propaganda en revistas, mientras que el PAN omitió reportar gastos por 3 millones 271 mil 718 pesos y el PRI 939 mil 921 pesos.

Por lo anterior, la autoridad electoral multó al PAN con 6 millones 861 mil 176 pesos, al PRI con un millón 643 mil 290 pesos y al PRD con un millón 168 mil 690 pesos.